為愛服務教育資源不間斷　基隆家庭教育中心表揚62位志工

▲基隆市家庭教育中心表揚62位志工。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市家庭教育中心於1987年設置，原名為「親職教育諮詢中心」，民國88年更名為「家庭教育中心」，迄今已邁入第37年，基隆市家庭教育中心於昨（13日）舉行「志工授證表揚暨月例會督導活動」，並進行志工團幹部交接及經驗傳承，教育處代理處長兼中心代理主任徐嬿立表示，感謝全體志工夥伴與中心攜手齊心為市民家庭幸福而努力。

教育處體健科楊永芬科長代表中心徐主任頒發中心榮譽獎及服務獎予得獎志工，感謝過去一年服務優良人員的辛勞，除肯定及感謝志工對家庭教育的付出與貢獻，另也符應市長打造基隆成為「有愛城市」的理念，期勉中心志工帶給市民更多愛與關懷的家庭教育，同時強調家庭為人們生活的核心，對個人發展與社會穩定有其重要的意義與功能。





家庭教育中心志工團服務項目除協助「家庭教育推廣活動」，邀請家庭教育專業教師及心理諮商師推廣有關親職、婚姻、子職、多元性別、倫理等教育議題；另也協助全國家庭教育諮詢專線：412-8185（手機撥打請加02），藉由受過專業知能培訓的家庭教育志工提供民眾遇有家庭、婚姻、親職、教養、性別關係等方面的挫折、困擾時之諮詢，服務時間為周一至周五（9時至12時、14時至17時）。



基隆市教育處感謝所有志工團夥伴為本市家庭教育貢獻心力，期許志工團本於志願服務精神，投入家庭教育中心各項服務，協助中心及學校推動各項家庭教育活動，讓每個家庭充滿幸福與和樂。