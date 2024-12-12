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基隆KTV命案定讞！馬籍男大生遭刺身亡　兇嫌判11年徒刑維持原判

馬來西亞男大生遭刺身亡，兇手判刑11年定讞。（ 圖／翻攝畫面）

▲馬來西亞男大生遭刺身亡，兇手判刑11年定讞。（ 圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

2023年11月，馬來西亞籍的基隆海洋大學男大生，在基隆市一家KTV與友人歡唱時，因與不認識的陳姓男子（29歲）發生口角衝突，竟遭對方持折疊刀刺中右腿，因失血過多不幸身亡，經一審基隆地方法院判決，依《傷害致人於死罪》判處陳男有期徒刑11年，另依《傷害罪》判刑4個月，可易科罰金，全案上訴至台灣高等法院，二審法官維持一審原判，駁回上訴，全案仍可上訴至最高法院。

根據判決書內容，案發當日凌晨4時許，陳男與友人在KTV與馬籍男大生發生爭執，情緒失控的陳男竟掏出隨身攜帶的折疊刀，刺向男大生右側腿部，刺傷股動脈，行凶後陳男與友人迅速離開現場，並丟棄作案凶器，馬籍男大生當場大量出血，經緊急送醫搶救後，因失血性休克及多重器官衰竭仍宣告不治。

案件原定為國民參與審判案，但因陳男及其律師申請改以通常程序審理，法院考量後認為案情明確，程序變更申請獲准，一審法官依照《傷害致人於死罪》及《傷害罪》對陳男進行量刑，判處11年徒刑及4個月刑期，檢方及陳男不服上訴，但高等法院認為一審審理程序及量刑均無不當，檢方及辯方亦未提出新的有效證據，最終維持原判，駁回上訴。

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