基隆市府推「有愛店家輔導」　溫暖延續從不可能走向可能

▲基隆市府推「有愛店家輔導」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為了促進城市的多元友善，基隆市政府推出「有愛店家輔導」計畫，期望提升無障礙生活環境，本周「基隆Podcast」節目特邀計畫專案經理張厤厤，分享計畫的推動經驗故事。張厤厤題到，計畫最艱難的部分並非是輔導店家，而是與身障朋友溝通讓大家願意一同加入宣傳，成為有愛輔導員的過程。

張厤厤說，在拜訪不同協會的過程中，曾遇過一位想法負面消極的大哥，他很直白的說到，這是不可能達到的，你們做這件事「永遠是白做工」像他這麼不方便，外出不僅是麻煩自己更是麻煩別人，自己是儘量能不出門就不出門，所以根本不會想要來參加這個計畫。

張厤厤語帶哽咽的回應到，就是因為環境不容易，我們才需要來努力，總要有人做出第一步，計畫不只是為了身障者，也包含高齡長者甚至是小孩，我們很需要借用你的視角一起協助這個社會。張也暗自許下承諾自己一定要把成績做出來，來年再次邀請大哥一同加入，也更加堅定了要讓成效惠及更多人的決心。

▲基隆市府發言人余治明（左）、「有愛店家輔導」計畫專案經理張厤厤（右）。

張厤厤進一步解釋，計畫的核心目標是提升基隆市無障礙的環境與友善的服務，使身心障礙者及其陪同者能更輕鬆地外出，從而提高他們的生活質量。「有愛店家」推動的五大方向包括：平坦、平順、平穩、平等和平權，這些都是對每位市民的深切尊重與關懷的體現。

有愛店家計畫也受到連鎖有機蔬果企業里仁的肯定，在視障鋼琴家兼輔導員許哲誠的推薦下，公司高層被計畫的理念感動，計畫在未來將擴展至全台各地的里仁分店。目前，除了基隆和嘉義，其他縣市的參與還顯示了計畫擴展的必要性與面臨的挑戰。

「有愛店家」計畫已投入了200萬元的補助資金，成功認證80家符合條件的店家。展望未來，計畫將進一步擴大執行範圍，吸引更多店家的參與，致力於將基隆的無障礙與友善環境推向新的高度。計畫的成功不僅源於政策的推動，更得益於輔導員、店家和市民的共同努力。

節目主持人余治明說到，謝國樑市長致力推動共融友善環境，「有愛店家」計畫也將會持續做下去，讓這份溫暖繼續延續，共同打造一個更加友善、更充滿愛的城市。

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