百善孝為先！謝國樑親表揚孝行楷模

▲基隆市長謝國樑親表揚孝行楷模。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

「基隆市113年孝行楷模表揚典禮」今（11日）於基隆市政府舉行，由基隆市長謝國樑親自表揚9位孝行楷模，分別是陳逸凡、李文宏、李光輝、王秋琴、江素卿、陳素惠、陳文德、王靜茹及陳怡茹。他們都是親侍親屬，毫無怨尤，值得社會給予鼓勵與肯定。

謝國樑提到，自小父親時刻叮嚀「孝順長輩」是重要的美德，今天看見9位楷模奉獻自我、為家庭付出，以實際行動詮釋孝行的精神，他非常感動，也期待在這樣的拋磚引玉下，可以啟動更多善的循環，集結大家的小愛化為基隆市的大愛，打造基隆更有愛的城市。

榮獲基隆市孝行楷模的陳逸凡，在母親罹患肺腺癌、腫瘤壓迫脊椎，造成下半身癱瘓臥床後，放下國外工作，全心回鄉陪伴。母親一天24小時，都由陳逸凡照顧，包含餵食、擦身、拍背、煮營養餐點、更換看護墊及清洗導尿管等，一切都是為了照顧好母親。面對自身困難，他仍感念政府及民間的援助，並以愛心捐款回饋社會。

王秋琴女士與先生結婚後便與公婆同住，公公早逝，婆婆患有帕金森氏症，手腳無力生活無法自理，王秋琴在上班前及下班後均細心照顧婆婆，退休後，全心投入照護工作，凡事親力親為，從無怨言並於家中購置運動器材，陪伴婆婆運動與交談，延緩病情惡化，照顧婆婆十分用心，這份關愛是如此難能可貴。

這9位孝行楷模展現出積極進取的態度，堅強地面對人生的考驗，他們的孝行事蹟皆為值得效法的典範。期望透過表揚孝行楷模，樹立孝道倫理觀念，讓社會營造出充滿正能量及善良和安定的社會氛圍，藉以淨化人心。