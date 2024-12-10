　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆公益電動機車新方案出爐　2025年1月起開放申請登記

▲基隆公益電動機車新方案出爐。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲不限廠牌補助6萬「專案車款0元騎回家」，基隆市公益青年電動機車2025年1月起開放登記。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市環保局今（10日）舉行記者會，公布2025年基隆市公益青年電動機車補助方案，新方案將於明年1月起開始受理網路登記。專案車款提供四廠牌，共六種不同車型，每款車不僅全額補助車體，各廠牌的月資費也將繼續提供0元選項；首次推出的新購車款專案不限廠牌，新購將可一次性獲得市政府補助6萬元購車金。

謝國樑市長上任以來，對於公益青年電動機車的推動相當重視，不僅持續以民調瞭解民眾反饋，並於議會期間與議員充分交換意見，透過滾動式調整，讓方案更臻完備，補助力道堪稱全臺之最，也顯示市政府推動淨零碳排的決心。環保局長馬仲豪表示，2025年公益青年電動機車新方案有許多亮點與變革。首先在專案車款部分，新增兩家廠商與市府合作，共計有光陽Ionex、中華eMOVING、泓創綠能ZAU及三陽Sym，提供六款車型供民眾選擇；月資費部分市府則按往例持續補助，各廠牌皆有0元月資費選項，提供青年朋友多元選擇。

▲基隆公益電動機車新方案出爐。（圖／記者郭世賢翻攝）

馬仲豪說，2025年也將首次推出新購車款補助，若民眾選擇普通重型第1、2級或普通輕型第1級機種，市政府將針對首次新購車的民眾提供不限廠牌，最高6萬元的購車補助金，不僅大幅降低電動機車購車門檻，更提高民眾「汰燃換電」意願，為打造基隆永續環境與乾淨空氣盡一份心力。

同時，為了優化申請流程，落實簡政便民，自2025年起，申請人可就近至戶籍地之「電動機車友善車行」提交申請。並由友善車行代為向各區公所遞件，並由各公所進行後續的資格審查與通知。明年起，環保局每月將提供1000個名額供民眾申請，若當月申請數大於提供名額，環保局將於環保局臉書直播抽籤，確保民眾的權益與公平性。

▲基隆公益電動機車新方案出爐。（圖／記者郭世賢翻攝）

2025年公益青年電動機車申請資格為20至45歲基隆籍市民（民國69至94年次）且連續在籍；民眾並需於申請時提供一輛老舊燃油機車進行汰舊，車籍需於110年12月31日前設籍基隆且連續在籍。公益服務部分採不強制但鼓勵方式，有意加入公益服務者請洽社會處「基隆市公益服務媒合平台」。

公益青年電動機車將於2025年1月1日上午9時開放登記至1月15日。未來每月1日起皆固定開放登記時段。請符合資格的青年朋友把握機會。若民眾對相關申請流程或資格有諮詢需求，請於上班時間撥打環保局公益青年電動機車專線0921-940150、0900-756879或至「基隆市環保局」官網與臉書瀏覽最新消息。期待在新方案的推出後，打造基隆成為全臺邁向淨零碳排與汰燃換電趨勢的標竿。

▲基隆公益電動機車新方案出爐。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆公益電動機車新方案出爐。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆公益電動機車新方案出爐。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆公益電動機車新方案出爐。（圖／記者郭世賢翻攝）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►江蕙攜全聯捐心肺復甦機　台大金山院長：提升偏鄉醫療服務

►基北北桃共推「我的減碳存摺」　邱佩琳：打造低碳環保城市

►少將宋子陽接任北部分署長　海巡署長親自布達勗勉

►基隆男停逆向車道昏睡！警敲窗喝令下車　搜出「喪屍煙彈」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／新北小黃「墜6米」運將慘死
MBC美女主播過世　得年28歲
陳韻文4隊爭搶！談判進尾聲　林家正獲中職球隊青睞
陸外交部：台灣沒什麼國防部！
急凍！體感溫度「剩6度」時間曝
盲眼龍婆預言成真？敘利亞殞落　明年「這時間」恐爆世界大戰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

延續跨國師生情誼　嘉藥與瑪布亞大學共創教育合作新未來

台南教師產業工會訪日請公假　教育局否認同意...藍軍喊告

國土法明年上路申請案件暴增　張善政籲有完整配套再實施

新北樂心關懷協會連5年捐贈鞋品兌換券　台東弱勢兒童受惠

基隆公益電動機車新方案出爐　2025年1月起開放申請登記

全國尿檢依托咪酯件數狂飆132倍　南投衛生局提供戒毒諮詢

偽造車牌及農用車輛勿上路　台東警：違規車輛被銷毀

輝容社福基金會捐贈救護車　提升基隆消防緊急救護能量

歲末年終溫暖送愛　連鎖餐飲集團購90箱蔬果助庇護工場

豔驚四座　台南蘭花火鶴花首度參展東京國際花道博覽會　

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

搶不到票！13人KTV取暖開唱 齊COS周董...網：方文山直戳笑點

男歌迷拋妻追周董從東京飛來　被指定唱『我不是個好東西』

羅志祥聽聞《娛百》傳收攤：很可惜　被拱攻大巨蛋...他笑：沒辦法啦

退休建築師顧病妻身心崩潰　抱她從14樓往下丟…自首畫面曝

《玩很大》人氣比拚周杰倫？　吳宗憲「大實話」全場爆笑

延續跨國師生情誼　嘉藥與瑪布亞大學共創教育合作新未來

台南教師產業工會訪日請公假　教育局否認同意...藍軍喊告

國土法明年上路申請案件暴增　張善政籲有完整配套再實施

新北樂心關懷協會連5年捐贈鞋品兌換券　台東弱勢兒童受惠

基隆公益電動機車新方案出爐　2025年1月起開放申請登記

全國尿檢依托咪酯件數狂飆132倍　南投衛生局提供戒毒諮詢

偽造車牌及農用車輛勿上路　台東警：違規車輛被銷毀

輝容社福基金會捐贈救護車　提升基隆消防緊急救護能量

歲末年終溫暖送愛　連鎖餐飲集團購90箱蔬果助庇護工場

豔驚四座　台南蘭花火鶴花首度參展東京國際花道博覽會　

陸專家張軍擴：房地產市場止跌　回穩仍需時日

幕後／中共4原因說不出口要軍演　寧把官兵丟海上搖也不要軍心搖

中共持續軍演！綠島驚見國軍S70C直升機起降　畫面曝光

大成宣布隋棠擔任生食級雞蛋代言人　估蛋價維持在中低價位

永立榮打造鹿茸再生醫學新成果 　董事長簡奉任揭下一步佈局海外市場

快訊／新北小黃自撞護欄！「墜6米」重砸礁石上　運將送醫不治

延續跨國師生情誼　嘉藥與瑪布亞大學共創教育合作新未來

小小樹食首度插旗台中！勤美術館店12／13開幕　新推3款限定餐點

3款時尚美箱聖誕節下殺65折！現在買過年就能馬上用

劉詩詩成CELINE品牌大使！甩開仙氣變帥氣　快學她穿格紋西裝＋牛仔褲

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

地方熱門新聞

20人親友團小琉球旅遊　用餐後7人就醫

新北3快速公車試辦不停靠「高公局站」

台中將蓋大巨蛋！盧秀燕曝喜訊

江蕙攜手全聯捐心肺復甦機　提升偏鄉醫療服務

台東大學與台東馬偕簽署護理學系合作協議

「嘉義市國際管樂節」金獎陣容曝光

2025台中十大伴手禮出爐　特色甜點、文創好物全入列

新住民參觀總統府　覺得很珍貴　

德基水庫蓄水淹沒原保地　陳情30年終獲補償

柴犬迷途南警熱心步行協助找到飼主平安返家

桃園凍卵營養補助金編列1000萬元　執行僅286萬

徐榛蔚攜手傅崐萁赴港推廣　花蓮直航香港開創國際觀光新局

黃敬平批桃4區　日照服務涵蓋率僅三成

桃園發布宇宙版吉祥物　網友喊真香

更多熱門

相關新聞

輝容社福基金會捐贈救護車　提升基隆緊急救護能量

輝容社福基金會捐贈救護車　提升基隆緊急救護能量

財團法人新北市私立輝容社會福利慈善事業基金會熱心公益捐贈救護車予基隆市消防局，供七堵分隊汰舊換新使用，將有助提升該市緊急救護服務品質，於今（10日）下午2時於七堵分隊1樓車庫辦理救護車捐贈典禮，輝容社福基金會董事長粟明德及新發製鋼公司張佑聖先生代表出席，由消防局長游家懿代表受贈。

新北消防猛男月曆聯名萌犬　119元捐公益送火鍋料

新北消防猛男月曆聯名萌犬　119元捐公益送火鍋料

快訊／基隆廟口夜市仁三路段宣布休市13天

快訊／基隆廟口夜市仁三路段宣布休市13天

勞動部南分署多元商品慶年節送好禮兼做公益

勞動部南分署多元商品慶年節送好禮兼做公益

台中半程馬拉松2萬人起跑　跑者合捐40萬元做公益

台中半程馬拉松2萬人起跑　跑者合捐40萬元做公益

關鍵字：

基隆公益電動機車補助

讀者迴響

熱門新聞

快訊／中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

潮牌外套「萬元殺到2000有找」　一票人驚呆！

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議求禁跳！

終止學生餐！炒飯王冠軍嘆：不是家長吃爽的

罕病妻拒長照堅持要他顧！夫崩潰抱起丟下14樓亡

剛繳費5天…葉瑋庭補習班傳倒閉！29名家長討240萬元

今下最大地區曝　最強冷氣團凍3天恐跌破10℃

朱育賢告別桃猿　明年轉戰味全龍

大阪隊吞敗　監督讚嘆台灣棒球水準高

「雙子」動向受矚！詹子賢談判縮小範圍

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關

他減肥「完全戒澱粉」卻變胖！醫教1招瘦8KG穩血糖

陳梅慧與「百億洗錢大咖」共用雲端　刑警男友涉內鬼疑雲

龍婆預言成真？敘利亞殞落　恐爆世界大戰

年末發財啦！「5生肖」12月財運一路旺到年底

更多

最夯影音

更多

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面