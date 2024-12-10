基隆公益電動機車新方案出爐　2025年1月起開放申請登記

▲不限廠牌補助6萬「專案車款0元騎回家」，基隆市公益青年電動機車2025年1月起開放登記。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市環保局今（10日）舉行記者會，公布2025年基隆市公益青年電動機車補助方案，新方案將於明年1月起開始受理網路登記。專案車款提供四廠牌，共六種不同車型，每款車不僅全額補助車體，各廠牌的月資費也將繼續提供0元選項；首次推出的新購車款專案不限廠牌，新購將可一次性獲得市政府補助6萬元購車金。

謝國樑市長上任以來，對於公益青年電動機車的推動相當重視，不僅持續以民調瞭解民眾反饋，並於議會期間與議員充分交換意見，透過滾動式調整，讓方案更臻完備，補助力道堪稱全臺之最，也顯示市政府推動淨零碳排的決心。環保局長馬仲豪表示，2025年公益青年電動機車新方案有許多亮點與變革。首先在專案車款部分，新增兩家廠商與市府合作，共計有光陽Ionex、中華eMOVING、泓創綠能ZAU及三陽Sym，提供六款車型供民眾選擇；月資費部分市府則按往例持續補助，各廠牌皆有0元月資費選項，提供青年朋友多元選擇。

馬仲豪說，2025年也將首次推出新購車款補助，若民眾選擇普通重型第1、2級或普通輕型第1級機種，市政府將針對首次新購車的民眾提供不限廠牌，最高6萬元的購車補助金，不僅大幅降低電動機車購車門檻，更提高民眾「汰燃換電」意願，為打造基隆永續環境與乾淨空氣盡一份心力。

同時，為了優化申請流程，落實簡政便民，自2025年起，申請人可就近至戶籍地之「電動機車友善車行」提交申請。並由友善車行代為向各區公所遞件，並由各公所進行後續的資格審查與通知。明年起，環保局每月將提供1000個名額供民眾申請，若當月申請數大於提供名額，環保局將於環保局臉書直播抽籤，確保民眾的權益與公平性。

2025年公益青年電動機車申請資格為20至45歲基隆籍市民（民國69至94年次）且連續在籍；民眾並需於申請時提供一輛老舊燃油機車進行汰舊，車籍需於110年12月31日前設籍基隆且連續在籍。公益服務部分採不強制但鼓勵方式，有意加入公益服務者請洽社會處「基隆市公益服務媒合平台」。

公益青年電動機車將於2025年1月1日上午9時開放登記至1月15日。未來每月1日起皆固定開放登記時段。請符合資格的青年朋友把握機會。若民眾對相關申請流程或資格有諮詢需求，請於上班時間撥打環保局公益青年電動機車專線0921-940150、0900-756879或至「基隆市環保局」官網與臉書瀏覽最新消息。期待在新方案的推出後，打造基隆成為全臺邁向淨零碳排與汰燃換電趨勢的標竿。