新北表揚農業志工感恩大會　彭敏華退休服務10年獲銅心獎

▲新北市農業局舉辦志工表揚大會感謝志工無私奉獻付出。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局今（13日）舉辦「113年度新北市農業志工表揚及感恩大會」，邀請24隊近500位農業志工齊聚一堂，由新北市農業局長諶錫輝親頒感謝獎狀及獎座，感謝志工服務奉獻。其中土城區農會志工隊長彭敏華，從事金融業退休後，毅然決然地投入志願服務的行列，服務至今第10年，因積極熱心的服務精神，榮獲銅心獎殊榮。

新北市農業志工隊計有24隊，人數近千人，服務內容多元，涵括公園樹木保護、流浪動物照護、生態保育、漁港導覽推廣、農事家政指導、農產品行銷、綠色照護等項目，因對農業及生態有熱忱而加入新北農業志工，協助農業局政策推廣、食農教育及生態導覽等服務。

▲彭敏華無私奉獻關懷長者。

今（13日）農業局長諶錫輝頒發獎狀予24隊志工隊，感謝對新北市農漁業推廣及生態保育的付出。其中樹林區農會志工葉鄭玉省女士及新北市政府漁業處志工簡春蓮女士，兩位志工服務年資均超過6年且服勤時數超過1,800小時，榮獲113年度新北市志願服務獎勵金心獎，另外還有土城區農會及八里區農會共計9位績優志工獲得銅心獎。

此外，身兼新北市政府自然生態保育志工及漁業處志工的鄭義雄先生，從事志願服務工作迄今已逾20年，服務時數超過5,000小時，更榮獲113年度全國志願服務獎勵銀牌獎的殊榮，成為志工中的楷模典範，農業局特別為這些傑出志工頒發獎座以表感謝。

▲113年度新北市農業志工表揚及感恩大會，由新北市農業局長諶錫輝親頒感謝獎狀及獎座。

土城區農會志工隊長彭敏華女士，原從事金融業，長期以來為銀行客戶提供貼心服務，因緣際會下接觸到了土城區農會，在了解農會為民眾提供的服務後有感而發，選擇提早退休，毅然決然地投入志願服務的行列，這也成為她人生的重要轉捩點，在加入農會志工隊後，服務至今也即將邁入第10年，因積極熱心的服務精神，也榮獲銅心獎殊榮。

彭敏華表示，在志工隊中除了協助推廣農產品的服務外，還會到各小學做戲劇表演，使孩子們了解到吃蔬果的好處。近兩年志工隊也加入了綠色照顧關懷站的行列，除了製作愛心便當給弱勢長者外，最重要的是打電話噓寒問暖及關懷陪伴，這也讓彭敏華深刻的體會到，這個社會有很多地方是需要志願服務的存在，看見需要，並將愛與幸福傳出去。彭敏華從銀行的服務台，到站上志願服務的舞台，這對她來說意義非凡，也願意持續在服務的路上快樂前行。

農業局長諶錫輝表示，新北市推動「農業健康市/式」政策，志願服務有助於促進身體及心靈健康，志工許多服務內容也使新北環境更健康。每逢歲末，都會將農業志工團聚在一起，感謝志工們這一年來無私奉獻。期盼未來有更多伙伴可以加入志願服務的行列，不管是在農業諮詢、場域導覽及健康關懷上，都讓市民朋友們感受到您們的溫暖，也讓所有人更加認識新北農漁業及生態環境，讓新北農漁業更加蓬勃發展。