　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北表揚農業志工感恩大會　彭敏華退休服務10年獲銅心獎

▲新北表揚農業志工感恩大會。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局舉辦志工表揚大會感謝志工無私奉獻付出。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局今（13日）舉辦「113年度新北市農業志工表揚及感恩大會」，邀請24隊近500位農業志工齊聚一堂，由新北市農業局長諶錫輝親頒感謝獎狀及獎座，感謝志工服務奉獻。其中土城區農會志工隊長彭敏華，從事金融業退休後，毅然決然地投入志願服務的行列，服務至今第10年，因積極熱心的服務精神，榮獲銅心獎殊榮。

新北市農業志工隊計有24隊，人數近千人，服務內容多元，涵括公園樹木保護、流浪動物照護、生態保育、漁港導覽推廣、農事家政指導、農產品行銷、綠色照護等項目，因對農業及生態有熱忱而加入新北農業志工，協助農業局政策推廣、食農教育及生態導覽等服務。

▲新北表揚農業志工感恩大會。（圖／新北市農業局提供）

▲彭敏華無私奉獻關懷長者。

今（13日）農業局長諶錫輝頒發獎狀予24隊志工隊，感謝對新北市農漁業推廣及生態保育的付出。其中樹林區農會志工葉鄭玉省女士及新北市政府漁業處志工簡春蓮女士，兩位志工服務年資均超過6年且服勤時數超過1,800小時，榮獲113年度新北市志願服務獎勵金心獎，另外還有土城區農會及八里區農會共計9位績優志工獲得銅心獎。

此外，身兼新北市政府自然生態保育志工及漁業處志工的鄭義雄先生，從事志願服務工作迄今已逾20年，服務時數超過5,000小時，更榮獲113年度全國志願服務獎勵銀牌獎的殊榮，成為志工中的楷模典範，農業局特別為這些傑出志工頒發獎座以表感謝。

▲新北表揚農業志工感恩大會。（圖／新北市農業局提供）

▲113年度新北市農業志工表揚及感恩大會，由新北市農業局長諶錫輝親頒感謝獎狀及獎座。

土城區農會志工隊長彭敏華女士，原從事金融業，長期以來為銀行客戶提供貼心服務，因緣際會下接觸到了土城區農會，在了解農會為民眾提供的服務後有感而發，選擇提早退休，毅然決然地投入志願服務的行列，這也成為她人生的重要轉捩點，在加入農會志工隊後，服務至今也即將邁入第10年，因積極熱心的服務精神，也榮獲銅心獎殊榮。

彭敏華表示，在志工隊中除了協助推廣農產品的服務外，還會到各小學做戲劇表演，使孩子們了解到吃蔬果的好處。近兩年志工隊也加入了綠色照顧關懷站的行列，除了製作愛心便當給弱勢長者外，最重要的是打電話噓寒問暖及關懷陪伴，這也讓彭敏華深刻的體會到，這個社會有很多地方是需要志願服務的存在，看見需要，並將愛與幸福傳出去。彭敏華從銀行的服務台，到站上志願服務的舞台，這對她來說意義非凡，也願意持續在服務的路上快樂前行。

農業局長諶錫輝表示，新北市推動「農業健康市/式」政策，志願服務有助於促進身體及心靈健康，志工許多服務內容也使新北環境更健康。每逢歲末，都會將農業志工團聚在一起，感謝志工們這一年來無私奉獻。期盼未來有更多伙伴可以加入志願服務的行列，不管是在農業諮詢、場域導覽及健康關懷上，都讓市民朋友們感受到您們的溫暖，也讓所有人更加認識新北農漁業及生態環境，讓新北農漁業更加蓬勃發展。

▲新北表揚農業志工感恩大會。（圖／新北市農業局提供）

▲新北表揚農業志工感恩大會。（圖／新北市農業局提供）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►2025法鼓山限量春聯「有大願力」　暖心幸福大好年與眾結緣

►基隆公益電動機車新方案出爐　2025年1月起開放申請登記

►江蕙攜全聯捐心肺復甦機　台大金山院長：提升偏鄉醫療服務

►基北北桃共推「我的減碳存摺」　邱佩琳：打造低碳環保城市

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
醫警告：你這樣一直吃癌就來了！「6飲食習慣」被點名
悍將教練團改組！
蹦闆改名「統神的狗」！
館長拍MV致敬周杰倫　粉絲笑：周董要被嘴了
「可以內X」科技男吃掉極品女下屬！激戰200次
快訊／王齊麟、李洋都哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北塔寮坑二號抽水站　12月15日8時起蓄水試抽

新北包種茶甘醇飄清香　希望廣場好茶展售會周末登場

新北表揚農業志工感恩大會　彭敏華退休服務10年獲銅心獎

新北土城廣福派出所落成啟用　侯友宜：持續完善員警值勤環境

2025法鼓山限量春聯「有大願力」　暖心幸福大好年與眾結緣

歷史傳承與重生　台東故事館全新開幕

地熱能發電涉原基法諮商程序及回饋機制　台東縣府積極爭取

5年磨一劍！全英語跨域　雲林明德中學外交小尖兵全國特優

「東金包機」有譜　明年3月即將起飛

警察創作反詐神曲　以音樂傳遞防詐意識

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

阿Ken無酬主持演唱會「會互相力挺」　曝周杰倫首場開演前「為兒子剪頭髮」

蔡依林明年春天發行新專輯　喊話：請大家把錢存好！

李多慧衝武嶺被告知路不通　淋雨再度回宜蘭整路白騎QQ

周杰倫「第3場原定嘉賓曝」　阿Ken揭江蕙二度上台內幕

聾貓醒來見主人回家！　衝上前撒嬌迎接秒融化

新北塔寮坑二號抽水站　12月15日8時起蓄水試抽

新北包種茶甘醇飄清香　希望廣場好茶展售會周末登場

新北表揚農業志工感恩大會　彭敏華退休服務10年獲銅心獎

新北土城廣福派出所落成啟用　侯友宜：持續完善員警值勤環境

2025法鼓山限量春聯「有大願力」　暖心幸福大好年與眾結緣

歷史傳承與重生　台東故事館全新開幕

地熱能發電涉原基法諮商程序及回饋機制　台東縣府積極爭取

5年磨一劍！全英語跨域　雲林明德中學外交小尖兵全國特優

「東金包機」有譜　明年3月即將起飛

警察創作反詐神曲　以音樂傳遞防詐意識

譚艾珍遭詐98萬曝上當過程　「4角色互配合」劇本太完整：他們懂法律

遭同業批「崩壞的醫師YouTuber」　前台大醫蒼藍鴿回擊：在旁邊喊燒

新北塔寮坑二號抽水站　12月15日8時起蓄水試抽

Jean-Paul Hévin推出耶誕倒數日曆　巴黎風情在盒裡

新北包種茶甘醇飄清香　希望廣場好茶展售會周末登場

前MP嘎嘎潘俊佳消失歌壇多年...近況曝光！　新身份重返螢光幕

悍將教練團改組！延攬前樂天外籍打教　兩日籍教練不續聘

醫警告：你這樣一直吃癌就來了！「6飲食習慣」被點名

幫Toyz教訓失敗！蹦闆改名「統神的狗」想用5萬元上訴被統神嗆

快訊／ 周天成奮戰74分鐘力退丹麥名將　逆轉挺進年終賽4強

爸戴逼真面具從椅後竄出嚇兒　男童神淡定回頭打招呼：嗨～

地方熱門新聞

「吉伊卡哇」1／25降臨愛河

雲林虎尾暖心菜田　免費蔬菜採摘傳遞愛與分享

緝獲上千名詐欺成員查扣近42億元

長效針劑助思覺失調病友穩控病情重返社會 精神科醫師：搭配回診效果更好

公所課員接獲詐騙電話　趕緊報警拆穿阻詐

高齡自願繳回駕照　桃園監理站送全聯禮券

南消一大辦理工廠實地踏勘消防機器人亮相

「東金包機」有譜　明年3月即將起飛

台日高校棒球對抗賽邀您15日來台南熱血應援！

嘉義水上聖誕節主燈「水上之光」

桃園市南昌動保教育園區明開幕啟用

橋科2025年完工！鴻華電巴、智崴設備廠已動土

跨年何處去？聽音樂會抽五萬元住宿卷　還買一送一

韓國新人氣天團EVNNE來台1221不見不散

更多熱門

相關新聞

土城廣福派出所落成啟用　侯友宜：完善員警值勤環境

土城廣福派出所落成啟用　侯友宜：完善員警值勤環境

新北市政府今（13日）舉行土城分局廣福派出所、交通分隊及健身中心共構大樓落成啟用典禮，市長侯友宜出席揭牌表示，隨著土城地區快速發展、人口不斷增加，警察同仁的業務量也相對提高，為此市府除擴增員警人數，也積極新建派出所、交通分隊大樓，完善員警值勤環境，提升工作量能，守護新北治安。

黨內點名2026轉戰桃園？ 　蘇巧慧直球對決：這次報名的還是新北場

黨內點名2026轉戰桃園？ 　蘇巧慧直球對決：這次報名的還是新北場

千里迢迢來避寒！大漢溪人工濕地迎接候鳥度冬

千里迢迢來避寒！大漢溪人工濕地迎接候鳥度冬

新店民族路增設2處行人專用時相

新店民族路增設2處行人專用時相

全青賽設計施作組8強出爐　上網支持心儀隊伍抽好禮

全青賽設計施作組8強出爐　上網支持心儀隊伍抽好禮

關鍵字：

新北農業志工

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」

王思佳開酸「罵完還照抄」釣出藍心湄回4字

有「3早期徵兆」恐腎臟壞了！醫：96%患者不知自己生病

電影頻道／雷婕熙7年前未婚生子曝心境　曾是渴愛戀愛腦爆近年大改變

好癢！醫驚見一根毛「11隻蟲蟲在爬」　她羞吐：都沒洗

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

「跟劉真同病」51歲Paul親吐近況：已交代遺言

王世堅前助理改賣水果　年收破3600萬

Pornhub「年度熱搜關鍵字」曝光

失主懸賞10萬！看完演唱會退租「恐龍娃娃不見了」

27K被資遣！老闆「1年後突來電」　她上網一查傻了

韓劇男神爆霸凌消失4年！突現菲律賓當歌手

女優爽幫男粉吞吐！不知口愛會染愛滋　秒崩潰

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」網看傻：也太拚了

37歲主持人火災身亡！睡夢中來不及逃生

更多

最夯影音

更多

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面