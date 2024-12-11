姚立明稱「賴清德不可能戒嚴」　游盈隆：這樣回答是不及格的

▲司法院副院長被提名人姚立明。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院10日審查「司法院副院長被提名人姚立明人事案」，國民黨立委吳宗憲質詢時提到，近期韓國的戒嚴事件，姚立明是否支持我國調整現行法規？姚立明表示同意，但他也強調「總統賴清德不可能宣布戒嚴」。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，不論姚立明這段話的動機，但這樣回答是不及格的，若假設共軍武力犯台，賴清德當然應該戒嚴，否則就是失職，尹錫悅的問題是戒嚴師出無名，而不是任何情況都不能戒嚴，別劃錯重點。

游盈隆表示，10日台灣四周不平靜，外媒報導近百艘中國船艦出現在南海、台海、東海、及台灣東部海面（西太平洋），國防部官員還說「數字非常驚人」，目前國軍正密切關注共軍動向，是否「由訓轉演，由演轉戰」。

游盈隆表示，這是中共第一次沒有正式預告的軍演，究竟所為何來？引起諸多揣測。猶記得10月14日來勢洶洶的「聯合利劍B」軍演，但中共從清晨五點到傍晚六點就鳴金收兵，給人虎頭蛇尾的感覺，不知道共軍內部到底出了什麼問題。而這次沒有預告的軍演，同樣給軍事專家有「丈二金剛摸不著頭腦」的感覺，莫非中共內部出了大問題？

游盈隆提到，假設共軍明天向台灣本島開火，真的武力犯台，賴清德總統應不應該宣布全國戒嚴？答案是「當然應該，否則就是失職」。

游盈隆說，為什麼要提這個假設性問題？因為立法院口試大法官被提名人，其中有立委詢問姚立明「賴清德總統會不會戒嚴」，姚立明想都不想立即回答「不會」。姑且不論姚立明這段話的動機，但這樣回答是不及格的，尤其是身爲大法官被提名人。

游盈隆再說，因為，總統會不會宣布戒嚴，端視國家是否面對緊急狀態；憲法賦予總統發布緊急命令的權力，當國家面臨緊急危難，包括戰爭在內，總統當然須負起憲政的責任與義務，戒嚴就成為必要手段。

游盈隆指出，國內最近因南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，民進黨立院黨團疑似同情尹錫悅處境，在社群媒體Threads發了一則感同身受的文章，引起軒然大波，讓在野黨撿到槍，卯足勁窮追猛打，不斷質問賴總統是否會效法尹錫悅戒嚴？民進黨因此「聞戒嚴而色變」，頻頻搖頭否認。

最後，游盈隆強調，但尹錫悅真正的問題是戒嚴師出無名，而不是在任何情況下都不能戒嚴，相關人士要弄清楚，別劃錯重點。

▼台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者李毓康攝）