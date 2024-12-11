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尹錫悅慘了！南韓國會周六「再度表決」彈劾案　執政黨10議員倒戈

▲▼南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

▲共同民主黨再度針對尹錫悅發起彈劾訴追案。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅3日晚間突然發布戒嚴，派軍隊試圖封鎖國會、強闖中選會。為此，國會發起「尹錫悅彈劾訴追案」，於7日下午與金建希特檢法一起進行表決，然而最終卻因執政黨國民力量杯葛，導致議案因未達出席門檻而表決失敗。對此，共同民主黨再度發起彈劾案，預計14日下午在國會進行表決。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓最大在野黨「共同民主黨」院內發言人姜由楨今（11）日在結束議員總會後，向現場記者們表示，國會將預計於14日下午5時（台灣時間下午4時），再度針對尹錫悅彈劾案進行表決，「（國會）今天再度針對尹錫悅彈劾訴追案進行發議，預計明（12）日在本會議上報告。」

姜由楨透露，此次針對尹錫悅彈劾訴追案的發議內容，預計與上一次「不會有太大的差異」。

▲▼南韓執政黨在國會杯葛尹錫悅彈劾案後，民眾憤怒前往國民力量黨部抗議，稱該黨是「內亂共犯」。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓執政黨在國會杯葛尹錫悅彈劾案後，民眾憤怒前往國民力量黨部抗議，稱該黨是「內亂共犯」。（圖／達志影像／newscom）

自從國民力量7日杯葛議案、導致彈劾案表決未能通過後，受到南韓政壇與來自各方民眾的強烈譴責，痛批「內亂共犯」。對此，包括裴賢鎮等多名國民力量國會議員皆公開表態，14日將會出席國會尹錫悅彈劾案的表決，不過目前尚未得知其立場是否支持彈劾。

《韓民族新聞》指出，除了上次彈劾案時投下贊成票的安哲秀、金睿智，還有4名國民力量議員表態將會出席14日彈劾表決，因此目前保守估計，國民力量至少會有6名議員出席表決彈劾。一旦國民力量有超過8名議員出席投下贊成票，則尹錫悅彈劾案表決將會在國會順利通過。

國民力量議員金相旭在MBC電台廣播節目上推測，至少將會有10名黨內議員在14日彈劾案投下贊成票。據悉，7日進行彈劾案表決時，金相旭雖然最終回到議場投票，不過卻「依照黨意」在彈劾案投下反對票。但他也表示，如果彈劾案表決還有下一次，那麼他將投下贊成票。

目前有消息指出，尹錫悅反悔提早下台，表示寧願遭到國會通過彈劾案後，送交給憲法裁判所（憲法法庭）進行裁決，而他將親自在法庭上為實施戒嚴的合法性進行辯論。韓媒分析，尹錫悅的這個舉動，恐將加速造成國民力量黨內意見分歧，不排除會有更多國民力量的議員在彈劾案投下贊成票。

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