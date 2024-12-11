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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九邀陸生團訪台共機艦照來　馬辦嗆：問題在民進黨政府

▲▼羅智強新國會智庫成立茶會，馬英九前總統、國民黨朱立倫主席、台北市郝龍斌前市長都與會致詞。（圖／記者湯興漢攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會邀請中生團來台雖標榜「善意交流」，但共軍機艦擾台卻未停歇，陸委會批評中共是「一手交流、一手武嚇」，軟硬兩手的政治操作，企圖瓦解我防衞意識。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（11日）受訪時表示，民間歸民間、政府歸政府，喊話民進黨政府要有擔當，要為台灣人民負起跟大陸溝通的責任，「解鈴還須繫鈴人」，問題的原因是民進黨政府。

中共解放軍動作持續，國防部今日提供最新共機動態，自10日上午6時至今日上午6時，有53架次共機出海活動，其中有23架次逾越中線，另有11艘共艦、8艘公務船持續在台海周圍活動。總統府發言人郭雅慧表示，北京當局這樣的行徑，是對印太區域安全穩定現狀的公然破壞，更為國際社會投入不安變數，呼籲中國當局應善盡區域成員義務，立即停止一切挑釁行為。

對於中共「一手交流、一手武嚇」的策略，蕭旭岑強調，民間歸民間，政府歸政府，又分中央跟地方，民間能做的就努力去做，但民間沒辦法碰觸高層次的軍事議題，只有中央政府跟地方政府可以。

蕭旭岑認為，台北市政府辦的雙城論壇應如期舉行，希望民進黨不要封殺，同時民進黨中央政府要拿起應該有的擔當，要為台灣人民負起跟大陸溝通的責任，減少大陸軍演，「馬英九執政時哪有軍演？都是對等交交流，沒有任何軍事演習，解鈴還須繫鈴人，這些問題的根源在中央政府，民進黨要拿出辦法來」。

對於王金平的兩岸論述「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，蕭旭岑指出，馬、王等人的立場都一樣，都是希望兩岸要交流，不要打仗，和平才是兩岸主旋律。蕭旭岑批，民進黨很「無能」，既沒能力處理兩岸關係，還想停掉雙城論壇，「連王金平好心提論述都要謾罵」，他表示，執政黨提不出方法，卻汙衊、抹紅在野黨的努力，民進黨應該為了台灣的利益與福祉，調整「新兩國論」，回歸憲法，避免戰爭。

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