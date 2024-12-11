快訊／尹錫悅拒絕搜索？　警方「對峙4小時」仍被擋在總統府外

▲位於首爾市龍山區的南韓總統辦公室。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅在時任國防部長金龍顯的唆使下，3日突然宣布戒嚴，並派遣軍隊強闖國會與中選會。最新消息，警方針對戒嚴案所成立的特別搜查團，今（11）日上午前往位於首爾市龍山區的總統辦公室，進行「扣押搜索」，然而在經過4小時對峙，仍無法進入。

根據《韓聯社》、《YTN News》，南韓警察國家搜查本部非常戒嚴特別搜查團11日上午11時45分（台灣時間上午10時45分）抵達總統辦公室的等候室，準備執行出入程序，扣押搜索令狀上的嫌疑對象清楚寫著「總統尹錫悅」，而須執行扣押搜索的地點包含總統辦公室、國務會議室、警護處。

警察國家搜查本部非常戒嚴特別搜查團此次派出18名警力（搜查官）前往現場，任務是取得戒嚴當天（3日）國務會議時的相關資料與紀錄，釐清出入會議的國務委員身分，警方還在現場使用數位鑑識設備。不過，警方與總統辦公室警護處針對「扣押搜索」的執行方式進行爭論。總統辦公室警護處聲稱，直到發布扣押搜索令以前，都未曾收到通知。

報導指出，目前仍無法確定尹錫悅是否人待在總統辦公室，而警方認為尹錫悅所涉及的犯罪嫌疑包括內亂、軍刑法上的叛亂等。警方從扣押的物品、相關人員的證詞，判斷尹錫悅為此次內亂的「主謀」。