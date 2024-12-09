慶祝締盟3周年　黃偉哲任內首度拜會京都市長

▲台南市與日本京都市締盟滿3周年，9日黃偉哲市長特專程前往京都市拜會今年甫上任的新任市長松井孝治，盼持續深化兩市情誼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年適逢台南市與日本京都市締盟滿3周年，紀念雙方締盟的文化交流活動「台南茶陶器暨京燒・清水燒」方於11月底在京都舉辦，9日黃偉哲市長特別利用赴日行銷台南農產品之際，專程前往京都市拜會今年甫上任的新任市長松井孝治，盼持續深化兩市情誼。

黃偉哲市長致詞時表示，今年適逢台南400，感謝京都市支持台南大型活動，在2月台灣燈會由副議長平山賀一率團，7月台日交流高峰會時京都市議員團也特地來訪。台南與京都市都是世界歷史都市聯盟的成員，過去不論是古蹟維護、文化交流等方面，台南都從中獲益良多，也希望繼續推動學生教育、體育交流，以及雙方物產交流。

京都市由松井孝治市長、西村義直議長，以及曾多次造訪台南的寺田一博議員（前議長）盛情接待。會中都表示很希望繼續深化與台南的交流，松井市長回憶今年6月台南女中管弦樂團赴日參與「2024年台日青少年交流音樂會in KYOTO」活動，表示對於精彩的演奏印象深刻，也讚賞3周年紀念展中台灣陶器的高品質，寺田議員也提到台南物產豐富，未來也可考慮推動物產的交流。

台南跟京都是古老的城市，但卻分別擁有台積電、京瓷等等的高科技產業進駐，雙方市長都對未來交流充滿期待，也希望把友誼傳承給下一代年輕學子，黃市長也表示歡迎松井市長率團造訪台南。