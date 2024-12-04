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黃偉哲公布台南耶誕跨年系列活動第2波卡司　搖滾天團八三夭登場

▲「2025台南市耶誕跨年系列活動」，黃偉哲市長宣布第2波卡司，來台南跨年堪稱全台CP值最高。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「2025台南市耶誕跨年系列活動」，黃偉哲市長宣布第2波卡司，來台南跨年堪稱全台CP值最高。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台官方跨年CP值最高首選台南，今年連辦3場大型演唱會的「2025台南市耶誕跨年系列活動」，4日由黃偉哲市長宣布第2波卡司，黃偉哲直呼卡司又多又強，跟其他縣市相比真的是數一數二，來台南跨年堪稱全台CP值最高。

許多台南在地企業對耶誕跨年活動也是反應熱烈，包括遠雄集團公關經理夏至賢，台南紡織（股）公司副總經理曾坤煌，統一企業集團發言人涂忠正部長，南紡購物中心行銷部副部經理胡若珊，以及市議員沈震東等許多貴賓也到場共襄盛舉。

市長黃偉哲表示，台南好young耶誕跨年活動已經打出自己的品牌，成為全國注目的焦點之一，今天公佈的許多卡司，其實都是許多年輕朋友、網友們敲碗的結果，有金曲獎的天后、在地本土天團，也有點閱率破五千萬傳唱度超高的歌手，另外還有今年世界棒球12強的台灣英雄要跟大家一起跨年，精彩度吸睛度都是全國數一數二。接下來還有最後一波卡司的公布，請粉絲們耐心等待，「台南沒有最好，只有更好」、「來台南跨年，就對了!」。

▲「2025台南市耶誕跨年系列活動」，黃偉哲市長宣布第2波卡司，來台南跨年堪稱全台CP值最高。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲也強調，今年台南市耶誕跨年系列活動一樣有多國高人氣卡司的表演，歡迎全國民眾來台南追星、走走逛逛、吃美食，好好享受國家地理旅遊雜誌及CNN都推薦「2024全球最酷&最值得造訪的景點」-台南的真滋味。

今天公布的「2025台南市耶誕跨年系列活動」第二波歌手名單，新營場次有搖滾天團八三夭、超人氣創作歌手高爾宣OSN、實力唱將陳忻玥、新生代R&B歌手王ADEN、饒舌歌手PIZZALI等；而壓軸的跨年場次則有本土天團玖壹壹、三金加持的歌手曾沛慈、金曲歌后孫盛希、超人氣男團FEniX、AcQUA源少年、還有來自日本的四人女團@onefive，星光褶褶。

▲「2025台南市耶誕跨年系列活動」，黃偉哲市長宣布第2波卡司，來台南跨年堪稱全台CP值最高。（圖／記者林東良翻攝，下同）

12/28的新營場活動，登台歌手有超紅的搖滾天團八三夭，創作歌手高爾宣OSN，擅長抒情R&B超強創作能量的歌手王ADEN，千禧年的新生代饒舌歌手PIZZALI，華語歌壇近期竄起的OST專業戶陳忻玥，專輯中的3首新歌〈 Lonely 〉、〈Bounce〉、〈Didn't We Have Fun?〉皆獲選成為Netflix強檔戲劇《影后》的插曲。而主持人則由在《影后》中飾演SEGA老師一角的陳彥嘉擔當，其中最琅琅上口的台詞〈交出你的power〉，現場可以期待SEGA老師原音重現，陳彥嘉本身也是土生土長的台南人，過去也曾主持過台南耶誕跨年系列活動，他說可以以主持人加上演員的身分回到台南，特別的開心。

12／31的跨年活動卡司名單一樣精彩，有本土天團玖壹壹；金曲獎最佳女歌手孫盛希；以及解鎖金曲獎、金馬獎、金鐘獎3金入圍成就並於2019獲得金鐘戲劇節目女配角獎的歌手曾沛慈；實力偶像全能男團FEniX、潛力超能量男團AcQUA源少年；還有來自日本的新日式個性女子團體@onefive，@onefive是日本雅慕斯娛樂力推的新生代生力軍，同時也是超人氣女團Perfume、BABYMETAL的師妹；以及首支由南韓出道的台灣女團GENBLUE幻藍小熊，無論舞技、歌藝、顏值都讓人驚艷，台南跨年卡司陣容堅強，絕對會讓大家耳目一新。

確定參加12/31「台南好Young」跨年晚會的「GENBLUE幻藍小熊」一首COCO舞在韓國引爆話題、帶動流行，今日特地撥冗出席記者會，現場歡聲雷動，因為團名有藍，黃偉哲市長特定準備同音的蘭花絲巾送給她們，期許幻藍小熊能像台南蘭花一樣，揚名國際，而「GENBLUE幻藍小熊」也準備了印有團名的外套與專輯回送黃市長。6名團員中采甄來自台南，對於能在自己的故鄉演出，並與大家一起跨年，感到十分榮幸與期待。「GENBLUE幻藍小熊」也不約而同的表示，COCOCO歌詞中展現追逐夢想與未來的勇氣與決心，她們會持續帶著這種熱情與勇氣帶給大家精彩的表演。

▲「2025台南市耶誕跨年系列活動」，黃偉哲市長宣布第2波卡司，來台南跨年堪稱全台CP值最高。（圖／記者林東良翻攝，下同）

主辦單位新聞處提醒大家，來台南跨年還有機會可以拿大獎。「2024台南購物節」已開跑，活動將持續至明年2月，只要50元就能抽百萬名車、鑽戒等好禮，用Line帳號就可以綁定手機載具，不限發票、收據都可以參加抽獎，還可以幫家人一起登錄，歡迎大家提早規劃行程，來台南跨年、旅遊並享受購物樂趣。

★「2025台南好young」耶誕跨年系列活動
12／14南科童趣嘉年華13:00-16:30（暫定） 新市南科考古館廣場
◎如果兒童劇團(劇碼：愛party的蚱蜢)、小丑彥彥、兵兵姊姊帶動跳及闖關活動。

12／15總爺耶誕童樂會13:00-16:30（暫定） 麻豆總爺藝文中心
◎蘋果劇團(劇碼：小獅王過聖誕節)、Kid's 泡泡派對、巴奇先生打擊樂及闖關活動。

12／21搖滾耶誕演唱會18:30-22:00（暫定） 永華市政中心西側廣場
◎W0lf(S) 五堅情(賴晏駒、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉)、麋先生、艾薇、陳華、Bettii杯緹、其他卡司待公布。
◎主持人：籃籃。

12／22南瀛耶誕童樂會13:00-16:30（暫定） 民治市政中心南瀛堂廣場
◎豆子劇團(聖誕麋鹿出任務)、小丑呀咪、楊元慶溜溜球秀、吳虹儒魔幻手繪Tiffany及闖關活動。

12／28南瀛草地音樂會18:30-21:30（暫定） 新營南瀛綠都心公園
◎八三夭、高爾宣OSN、陳忻玥、王ADEN、PIZZALI、其他卡司待公布。
◎主持人：陳彥嘉。

12／31台南好Young跨年晚會18:30-（暫定） 永華市政中心西側廣場
◎玖壹壹、@onefive、孫盛希、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、AcQUA源少年、其他卡司待公布。
◎主持人：待公布。

更多詳情，請上「2025台南好Young」2025台南市耶誕跨年系列活動https://tainanyoung.com.tw/ 官網查詢

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