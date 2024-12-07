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浪犬闖入咬死3匹馬　愛狗女留言遭百人圍剿「怒告黃偉哲」和8網友

陳姓女子在網路上為咬死馬匹的浪犬護航被圍剿，6日上午到台南地檢署提告。（圖／翻攝畫面）

▲陳姓女子在網路上為咬死馬匹的浪犬護航被圍剿，6日上午到台南地檢署提告。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

台南市立馬術場11月30日發生流浪犬闖入事件，造成3匹馬死亡、2匹受傷，當中還包括曾代表台灣參加仁川德國品種馬術馬「阿伯絲」，此事則引發網路熱議，陳姓愛狗人士在網路上為浪犬護航，質疑是場地安全措施不足才導致悲劇，引來200多名網友圍剿，陳女6日則怒告8名網友涉及恐嚇、公然侮辱、違反個資法等罪嫌，並控告市長黃偉哲涉嫌瀆職。

據了解，有9隻遊蕩犬11月底潛入馬園發動攻擊，受害馬隻身價不斐，「阿伯絲」身價高達800萬元，更造成2隻寵物馬死亡，另還有1隻賽馬、1隻寵物馬受傷。

而此案引發熱烈討論，陳女在網路上為狗兒護航，質疑業者申請上千萬補助，保護馬兒的安全措施卻不足才導致悲劇，留言表示「業者沒有過失嗎？沒有責任嗎？不要把責任都推給浪犬，因為狗不會說話，是人的問題最大。」此言論也引發撻伐。

陳女表示，其遭網友集體肉搜，連個資和住家照片都被放上網路，還有不理性的網友號召私下抓人，她更無法想像在官方粉絲專頁竟會被網路霸凌，6日上午到台南地檢署按鈴申告。

陳女提告8名網友涉及恐嚇、公然侮辱、違反個資法外，也以黃偉哲未能充分監督台南市立親水公園、馬術場和台南市立馬術場官網平台，導致出現集體霸凌，甚至恐嚇、洩漏個資為由控其瀆職。

台南市府則呼籲，針對遊蕩犬處置及後續衍生問題，網友應回歸理性討論，對洩漏個資、涉嫌恐嚇等行為則不予認同，市府已建置遊蕩犬暫置區，並採訓練工作犬、鼓勵認養等方式積極處理。目前台南市立馬術場及其官網乃由市府委託民間經營管理，會請管理單位針對社群網站加強管理審視，避免觸法。

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