黃偉哲東山果園直播行銷台南柳丁　28公噸東坡丁40分鐘完銷

▲台南市長黃偉哲5日親赴台南東山的柳丁產地，透過東森農場電商購物平台的直播，為台南知名柳丁品種「老欉東坡丁」站台推廣，短短40分鐘內28公噸東坡丁全數售罄。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲5日親赴台南東山的柳丁產地，透過東森農場電商購物平台的直播，為台南知名柳丁品種「老欉東坡丁」站台推廣。短短40分鐘內，28公噸的東坡丁即全數售罄，展現出台南農特產的高人氣與市場潛力。

黃偉哲表示，台南是全台柳丁產量第一的城市，種植面積超過1700公頃，產量穩定且品質優良。黃偉哲市長指出，東森購物作為全台知名的農產品銷售平台，多年來持續協助台南農特產行銷，已成為消費者選購農產品的重要管道。台南春有鳳梨、夏有芒果、秋產文旦，一年四季都有鮮美的水果，每次農產品上架平台皆大獲好評且供不應求，呼籲國人多多支持本土農特產，促進農業的永續發展。

在柳丁園現場，市長黃偉哲體驗了柳丁現採現吃的過程，並與農民進行深入交流，了解從栽培到銷售的每個環節。他強調，支持本地農業是市府的重要政策，透過創新的直播銷售模式，消費者不僅能以便利的方式購買到最新鮮的柳丁，也能直接提升農民的收益，進一步促進地方經濟繁榮。

台南市農業局表示，此次直播的柳丁來自東山與柳營交界處的果園，這些果園鄰近烏山頭水庫，水質純淨，且因為山坡地形帶來良好的排水能力，加上早晚溫差大，使得柳丁果肉細緻、香氣濃郁、酸甜適中。這些優勢條件讓台南柳丁在市場上備受推崇，不僅滿足一般消費者的需求，還能滿足手搖飲料業者的大量用量需求。

農業局指出，透過電商平台直播合作推廣農產品，對穩定產地價格和拓展市場有很大的幫助，也期盼未來能與更多電商通路合作，持續推廣台南的優質農產品，讓更多人品味到台南農業的用心與成果。