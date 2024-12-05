台南400外媒交流會　黃偉哲在地觀點融合國際視角分享城市願景

▲台南市政府與台灣外國記者會(TFCC)合作於4日舉辦台南400交流會，黃偉哲市長率相關局處首長出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市政府與台灣外國記者會(TFCC)合作於4日舉辦台南400交流會，現場產官學界人士雲集，與會記者來自日經亞洲、CNN、新蘇黎世報等多家外國媒體與通訊社，黃偉哲市長率相關局處首長出席。

黃偉哲市長就台南400市政亮點、國際情勢，以及文化、經貿、高科技、觀旅方面的城市發展進行熱烈交流，黃偉哲市長盼增進國際媒體對台南市之理解，亦呈現台灣均衡發展和台南的優勢潛力。

黃偉哲市長表示，台南是台灣的第一座城市，這座宜居城市豐盛的文化底蘊與最先進的高科技產業並存，呈現獨特的城市樣貌。2024年是台南與台灣一起面向國際的400年，台南不僅再次主辦睽違16年的台灣燈會，更接連辦理台灣文博會、台灣設計展等一系列備受讚譽的大型活動，在在展現台南文化深度與多元魅力。

黃偉哲市長強調，台南在高科技產業的進步從不停歇，南部科學園區的產值現已居全國之冠，結合沙崙智慧綠能科學城的產業鏈優勢，讓台南在半導體、再生能源、AI領域都展現強大的競爭力，進而吸引國內外大廠投資。黃偉哲市長也歡迎媒體朋友們到台南取材之餘多走走看看，除了體驗府城的風華，也讓地方的觀點與國際的視角碰撞產生新火花。

台灣外國記者會周浩霖(Thompson Chau)會長表示，400年前荷蘭人來到這片土地，此後台南歷經不同政權的影響，再加上台灣人民為爭取民主而展開的努力，共同奠定了現代台灣的多元文化基礎與民族認同的發展道路。隨著國際媒體對台灣的報導日益增多，台南400年是一次寶貴的機會，讓我們更加深入地認識台灣，並探索台灣的多元定義與特質。

周會長認為台南與英國的約克有相似的特性，都有豐富的文化和美食，有大量的博物館和歷史古蹟，且人民都非常親切友好，相當適合國際遊客探訪。會長並引用賴清德總統今年在國宴的致詞，認為台南400是一個重要的里程碑，而台南的發展正也彰顯出台灣處處安居、人人樂業的目標。

台灣外國記者會（Taiwan Foreign Correspondents’ Club，簡稱 TFCC）為在台國際記者社團，旨在協助外國記者及新聞工作者進行新聞蒐集、資訊交流，並致力舉辦各式活動和促進新聞發展，其會員涵蓋駐台主要外國記者，此次記者訪團在參與交流會之餘，也特別前往安平、南部科學園區以及南科無人機廠商璿元科技進行歷史文化與科技參訪。