　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北市圖推職人故事館　說新店在地產業故事

▲新北市圖推職人故事館。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖推職人故事館。泰雅編織周小雲（左1）、攝影職人黃進發（左2）、紙紮工藝師黃登台（左3）、毫芒雕刻陳逢顯老師（左4）。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

讓世界嘆為觀止的「毫芒雕刻」、國寶級銅鑼達人、發揚泰雅文化的「烏來畢卡索」，有300年發展歷史的新店，除了有好山好水的風景，同時蘊藏著獨特的人文秘境，訴說當地的風土文化以及居民的生活軌跡。新北市立圖書館新店文史館特別從12月起規劃「新店職人故事館」年度特展讓職人走進教室，藉由看見生活中的職人身影，邀民眾感受在地生活。

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，新店自早期開發後，伴隨著商業往來，各行各業在新店生根發展，不管是食衣住行，或是文化藝術，在地產業職人默默耕耘，用不同的技藝形塑新店生活圈。百年來新店各街區充滿了獨特的職人與故事，雕刻師、銅鑼工藝師、外科醫生、廚師、藝術家、神明代言人、茶農等，他們承載著歷史文化或技術傳承的使命，不僅是在地的珍貴資產，也是常民生活文化的累積，「新店職人故事館」年度特展除了透過深耕新店的職人，帶大家見證新店百年的職業變遷，體會在地溫暖的故事，同時引領學生對不同職業的探索。

▲新北市圖推職人故事館。（圖／新北市立圖書館提供）

▲超越金氏世界紀錄的毫芒雕刻大師陳逢顯。

以創作米雕、微型書享譽國際的毫芒雕刻藝術家陳逢顯，三代定居新店，並創立「毫芒雕刻博物館」回饋社會，奠定新店藝文發展的基礎；隱居烏來山林的國寶級銅鑼達人吳宗霖，為臺灣少數僅存的手工銅鑼師傅兼藝術家，從事銅製藝術30餘年，並且完成全臺唯一的「國際標準音階鑼」，賦予將失傳的傳統技藝新的藝術價值。

有烏來的畢卡索之稱的鐵木亞沙，為全臺首位以泰雅族傳統文化為創作題材之畫家，透過創作推廣多彩的原住民文化；新北市立圖書館「新店職人故事館」年度特展12月5日起將於新店文史館展出至2025年11月底止，透過20位見證歲月的職人故事，帶大家認識不同行業的興衰變革，與不一樣的新店歷史風貌；12月5日至1月5日首先推出「平凡不簡單」徵件活動，邀請民眾推薦生活中默默付出的優秀職人，票選前3名的人氣王，最高可獲得1,500元禮券及圖書。

2025年1至11月份將陸續推出「職人技術體驗課」，每月安排不同的職人開箱，帶民眾體驗不一樣的職人生活。另外，「職涯萬花筒」則與各級學校合作，邀請最懂家鄉生活的在地職人走進教室，與學子互動，分享職涯生活並實際操作，提供學子職業探索的機會。詳細活動資訊及相關報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2911-5534新店文史館。

▲新北市圖推職人故事館。（圖／新北市立圖書館提供）

▲猴雕工藝師廖飛熊為小朋友解說雕塑工藝的過程。

▲新北市圖推職人故事館。（圖／新北市立圖書館提供）

▲北管達人吳金和。

▲新北市圖推職人故事館。（圖／新北市立圖書館提供）

▲攝影職人黃進發和小朋友分享機上空拍的故事。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►基北北桃共推「我的減碳存摺」　邱佩琳：打造低碳環保城市

►少將宋子陽接任北部分署長　海巡署長親自布達勗勉

►美國在台協會谷立言處長拜會　謝國樑：持續致力與國際接軌

►基隆男停逆向車道昏睡！警敲窗喝令下車　搜出「喪屍煙彈」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
女子做電波拉皮手術亡！　衛福部要查了
不只五月天！　周杰倫唱一半「天后也來了」
快訊／夢想家總教練「比中指」　遭罰3萬台幣
快訊／全網終於猜對了！周杰倫最終場嘉賓揭曉
竹科男「幹走同事下午茶」回家吃光！偷走2片雞排代價超慘
榮耀號故障！　旅客現況、維修進度曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

靈鷲山華嚴經柱裝臟大典　與諸佛結下生生世世法緣

新北市圖推職人故事館　說新店在地產業故事

2025台中十大伴手禮出爐　特色甜點、文創好物全入列

新北冬季限定「黑金」　東北角野生紫菜最鮮海味

新北冬茶比賽青農勇奪茶王　侯友宜讚製茶技術代代傳承

新北嘉年華打造多元舞台　年輕創業大展青年活力

雲林慈善基金會捐款新北育幼院、安老院　林進忠：擴大社福

《台灣超人》看見身障人物之美　曲全立：超人就是超越自己

孝順富二代要娶公托女老師　只因女方是「洗屁高手」

八德第4處社宅規劃設計決標　近部桃醫院和學區規劃100戶

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

起床腳邊多毯子！調監視器查看 爸媽見孝女貓貼心舉動：沒白疼了

枕邊狗陪睡背對大嘆氣　媽傻眼：是有多無奈？

劉子銓驚喜現身為趙小僑慶生　典典寶寶萌唱生日快樂獻親親

王傳一拍親密戲「最清楚她身體」　五度搭檔賴雅妍...女兒有陰影？

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

靈鷲山華嚴經柱裝臟大典　與諸佛結下生生世世法緣

新北市圖推職人故事館　說新店在地產業故事

2025台中十大伴手禮出爐　特色甜點、文創好物全入列

新北冬季限定「黑金」　東北角野生紫菜最鮮海味

新北冬茶比賽青農勇奪茶王　侯友宜讚製茶技術代代傳承

新北嘉年華打造多元舞台　年輕創業大展青年活力

雲林慈善基金會捐款新北育幼院、安老院　林進忠：擴大社福

《台灣超人》看見身障人物之美　曲全立：超人就是超越自己

孝順富二代要娶公托女老師　只因女方是「洗屁高手」

八德第4處社宅規劃設計決標　近部桃醫院和學區規劃100戶

人氣女團「ELL＆s」影片遭盜用　化身全新團體連國籍都變了

女子做電波拉皮手術亡！施術醫生曝兼任麻醉師　衛福部要查了

男汐止「自助洗衣機」偷女性貼身衣物　摸走衣物價值3千栽了

不只五月天！　周杰倫唱一半「天后也來了」3.8萬人狂跳〈三天三夜〉

舞台上吐痰衝熱搜挨轟「沒衛生」！　檀健次粉絲曬片還原現場澄清

快訊／夢想家總教練「比中指」　TPBL職籃開罰3萬台幣

靈鷲山華嚴經柱裝臟大典　與諸佛結下生生世世法緣

快訊／高雄1男突從大樓墜落！摔到2F別人家陽台　送醫不治

猜對了嗎？周杰倫「最終場嘉賓是大咖天團」：猜不到吧！

新北市圖推職人故事館　說新店在地產業故事

鼻子被老爸「隔空拔走」 小男孩崩潰：快裝回去！

地方熱門新聞

台南市肉鵝場檢出禽流感動保處撲殺處置

新總館聖誕樹首次嘗試綠能點燈

麻警前進大山國小暨社區聯合運動會宣導

綠營女議員候補喊「台灣應考慮戒嚴」　刪文仍被灌爆

小北百貨雙12、聖誕限定大杯咖啡買一送一

富二代要娶公托女老師　因她是「洗屁高手」

「閃耀新北 1314」跨河煙火　星空夜祈2025安定繁榮

展菱科技企業捐贈台南市消防局幫浦消防車

台南做工行善團服務檢討暨交流分享感恩餐會

台南山上花園水道博物館補植櫻花打造浪漫

嘉義鐵高全國首創　「中路式工法」跨越陸橋

台南做工行善團愛心修繕助弱勢

法拍BMW油電車下殺5折　12／3登場

扛6口家計！地瓜伯中南部跑透透擺攤

更多熱門

相關新聞

新北冬季限定黑金　東北角野生紫菜

新北冬季限定黑金　東北角野生紫菜

在每年天氣轉涼的冬季，東北角波光粼粼的海面浪潮裡孕育著無盡生機，東北季風與海浪的洗禮下，東北潮間帶生長有「黑金」之稱的紫菜，不僅營養豐富，更是冬季不可錯過的漁村珍饈，新北市漁業處歡迎大家冬季造訪東北角，一起品嚐美味的紫菜料理。

冬茶比賽青農勇奪茶王　侯友宜讚製茶技術傳承

冬茶比賽青農勇奪茶王　侯友宜讚製茶技術傳承

新北嘉年華打造多元舞台　年輕創業大展青年活力

新北嘉年華打造多元舞台　年輕創業大展青年活力

雲林慈善基金會捐款新北育幼院、安老院

雲林慈善基金會捐款新北育幼院、安老院

《台灣超人》看見身障人物　超人就是超越自己

《台灣超人》看見身障人物　超人就是超越自己

關鍵字：

新北新店職人故事館

讀者迴響

熱門新聞

遭名導射後不理！女星轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！超扯原因曝光

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案

遊日注意！東京等地驚爆「蘋果病」疫情升溫

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨

周杰倫認出24年歌迷「還喊出名字」

「大家都不戴口罩了」　台大醫示警1病恐大流行

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！身分曝光了

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤

美國海軍二戰以來最激烈戰鬥

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她

高鐵爆搶位糾紛　女乘客水淋小孩母反擊倒她頭

「0度線」恐逼近　挑戰首波強烈冷氣團時間曝

新崛江「被人潮塞爆」！在地人超感動

猜對了嗎？周杰倫「最終場嘉賓是大咖天團」

更多

最夯影音

更多

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面