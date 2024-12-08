新北市圖推職人故事館　說新店在地產業故事

▲新北市圖推職人故事館。泰雅編織周小雲（左1）、攝影職人黃進發（左2）、紙紮工藝師黃登台（左3）、毫芒雕刻陳逢顯老師（左4）。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

讓世界嘆為觀止的「毫芒雕刻」、國寶級銅鑼達人、發揚泰雅文化的「烏來畢卡索」，有300年發展歷史的新店，除了有好山好水的風景，同時蘊藏著獨特的人文秘境，訴說當地的風土文化以及居民的生活軌跡。新北市立圖書館新店文史館特別從12月起規劃「新店職人故事館」年度特展讓職人走進教室，藉由看見生活中的職人身影，邀民眾感受在地生活。

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，新店自早期開發後，伴隨著商業往來，各行各業在新店生根發展，不管是食衣住行，或是文化藝術，在地產業職人默默耕耘，用不同的技藝形塑新店生活圈。百年來新店各街區充滿了獨特的職人與故事，雕刻師、銅鑼工藝師、外科醫生、廚師、藝術家、神明代言人、茶農等，他們承載著歷史文化或技術傳承的使命，不僅是在地的珍貴資產，也是常民生活文化的累積，「新店職人故事館」年度特展除了透過深耕新店的職人，帶大家見證新店百年的職業變遷，體會在地溫暖的故事，同時引領學生對不同職業的探索。

▲超越金氏世界紀錄的毫芒雕刻大師陳逢顯。

以創作米雕、微型書享譽國際的毫芒雕刻藝術家陳逢顯，三代定居新店，並創立「毫芒雕刻博物館」回饋社會，奠定新店藝文發展的基礎；隱居烏來山林的國寶級銅鑼達人吳宗霖，為臺灣少數僅存的手工銅鑼師傅兼藝術家，從事銅製藝術30餘年，並且完成全臺唯一的「國際標準音階鑼」，賦予將失傳的傳統技藝新的藝術價值。

有烏來的畢卡索之稱的鐵木亞沙，為全臺首位以泰雅族傳統文化為創作題材之畫家，透過創作推廣多彩的原住民文化；新北市立圖書館「新店職人故事館」年度特展12月5日起將於新店文史館展出至2025年11月底止，透過20位見證歲月的職人故事，帶大家認識不同行業的興衰變革，與不一樣的新店歷史風貌；12月5日至1月5日首先推出「平凡不簡單」徵件活動，邀請民眾推薦生活中默默付出的優秀職人，票選前3名的人氣王，最高可獲得1,500元禮券及圖書。

2025年1至11月份將陸續推出「職人技術體驗課」，每月安排不同的職人開箱，帶民眾體驗不一樣的職人生活。另外，「職涯萬花筒」則與各級學校合作，邀請最懂家鄉生活的在地職人走進教室，與學子互動，分享職涯生活並實際操作，提供學子職業探索的機會。詳細活動資訊及相關報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2911-5534新店文史館。

▲猴雕工藝師廖飛熊為小朋友解說雕塑工藝的過程。

▲北管達人吳金和。

▲攝影職人黃進發和小朋友分享機上空拍的故事。