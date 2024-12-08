《台灣超人》看見身障人物之美　曲全立：超人就是超越自己

▲新北市社會局長李美珍帶身障朋友一起觀賞《台灣超人》。（圖／新北市社會局提供，下同）



記者戴上容／新北報導

新北市社會局今（8日）在板橋大遠百華納威秀，攜手導演曲全立最新力作《台灣超人》舉辦電影首映會，及映後座談。這部電影帶領觀眾進入片中每位身心障礙者的生命故事，超人的披風與光是電影中兩大隱喻的元素，曲全立說，超人就是不斷超越自己的人，看完電影後，會讓人不再怨嘆歹命，因為片中每位身障人物，都將命運淬鍊成一道光，永不輕言放棄，活過來、說出來就會有出路。

本身曾罹患腦瘤的曲全立，頭上縫了20多針，至今顏面神經仍有部分不聽使喚，但他藉由電影創作，以美力台灣獲得好萊塢3D電影大獎，並巡迴全台3千所學校，讓3萬名學童看見美力台灣。這次花了3年時間，拍攝《台灣超人》98位身障人士及兢業於某領域的人物故事，然後再精挑其中9位成為紀錄片中的主角。

▲新北市社會局在板橋大遠百華納威秀 攜手導演曲全立最新力作《台灣超人》舉辦電影首映會，眾人比出超人手勢。

片中有克服身體殘疾、以手走路的劉大潭，卻成為200多件的發明家。也有捨身捍衛城市樹木生長的工作者，更有在花蓮偏鄉堅持行醫救人的牙醫師，雖然都是身障人士，但每人都活成一道光。其中獨腳三項鐵人的阮錦源，1992曾獲帕運游泳一金一銀，也挑戰21公里馬拉松，達成陸海空三項全能。另位腦麻的姚宥米，有競速甜心之稱，她說：「我不會走路，但我會跑！」她2022曾赴丹麥參加國際腦麻競速車賽，一口氣拿下三面金牌，昨天才剛從泰國奪牌回來。兩人參加映後座談會，獲得全場觀眾熱烈的掌聲。

社會局長李美珍表示，看完電影，內心有滿滿的感動，相信每人都能從片中得到向上、前進的力量。齊柏林《看見台灣》讓人看見台灣山水風景環境之美，曲全立《台灣超人》讓大家看見台灣人物之美，新北市會私公協力，一起來推動，讓社會更加友善，對身心障礙朋友更加尊重、包容。

東吳大學社會工作學系助理教授李婉萍表示，從片中劉大潭及姚宥米的故事，見證台灣30年來對身障環境確實有友善和進步，劉大潭當年求職艱難，姚宥米現在能當兒少代表，為身障權益發聲，但期許社會面對身障議題，能如片中書法藝文家將愛字的寶蓋頭寫得大大的更有包容性。