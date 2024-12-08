新北冬茶比賽青農勇奪茶王　侯友宜讚製茶技術代代傳承

▲侯友宜（左）到場頒「特等獎」匾額給青農鐘御瑋（右）。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

「113年新北好茶冬季文山包種茶比賽頒獎典禮」及冬茶展售會今（8日）於新北市坪林區登場，市長侯友宜到場頒發「特等獎」匾額給青農鐘御瑋，大讚獲獎人年輕有為，與父親共同經營的製茶廠已二度獲得特等獎殊榮。侯友宜表示，新北茶農已摘下12次製茶冠軍，是全國奪冠最多的縣市。

侯友宜表示，坪林茶葉年產量近371公噸，是百萬冠軍茶的故鄉，茶師們憑藉經驗及技術製茶屢獲佳績，在全國製茶技術競賽中已奪下12座冠軍，非常不容易；同時獲中央評鑑的亮點茶莊、5星級衛生製茶廠、農產品初級加工場數量也是六都之冠。侯友宜說，新北市有九大茶區，除了清香甘醇的文山包種茶，三峽碧螺春與蜜香紅茶、石碇東方美人茶以及石門鐵觀音也是遠近馳名，歡迎民眾到新北體驗好茶的真功夫。

▲坪林區茶葉年產量近371公噸，是百萬冠軍茶的故鄉。

農業局指出，今年新北市冬季包種茶比賽由青農鐘御瑋摘下茶王頭銜，鐘御瑋是製茶廠的第五代傳人，其父鐘文慶在三年前已奪得茶王。侯友宜在頒獎典禮中，讚賞鐘御瑋返鄉克紹箕裘，承接父親製茶事業，讓製茶技術一棒接一棒、一代一代地傳承下去，精神可嘉。

茶王鐘御瑋分享，今年得天時地利人和，幸運地遇上放晴天氣，正適合採茶，茶菁經過3小時的熱風萎凋及室內浪菁、靜置發酵，到隔日8時才開始炒茶，最終努力的成果獲得特等獎肯定，十分感動。

▲「113年新北好茶冬季文山包種茶比賽頒獎典禮」及冬茶展售會。

坪林區農會表示，冬季比賽茶優良獎的92折優惠將延長至12月15日，凡購買10盒就送1張500元農會商品禮劵及1瓶茶籽碗盤洗潔慕斯，購買20盒送3張禮券及3瓶洗潔慕斯，歡迎民眾把握冬茶上市時間，選購新北好茶嚐鮮優質茶品。

坪林區公所也帶來好康，12月14、15日展售會移師臺北市希望廣場持續展售新北特色茶品，可以到場品味包種茶，感受清新圓滑的茶湯韻味。凡至冬茶展售會每日消費滿3,000元就可獲得品茗杯，滿5,000元加贈好茶巾，邀請民眾到冬茶展售會遊玩、品好茶、逛市集。「新北市農業局稼日蒔光」臉書了解更多活動資訊。

▲新北茶農已12次摘下製茶冠軍，是全國奪冠最多的縣市。