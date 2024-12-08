新北嘉年華打造多元舞台　年輕創業大展青年活力

▲2024新北嘉年華結合市集活動與沈浸式體驗，展現青年創業的無限創意與活力。（圖／新北市青年局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2024新北嘉年華：星星國玩翻天」活動於7、8日兩日在新店碧潭廣場舉行。現場除了有來自「新店未來基地」的青年創業團隊，設攤展示年輕世代無限的創意與活力外，還有多樣互動表演及原民文化體驗活動等。新北市副市長朱惕之蒞臨現場，為嘉年華揭開序幕，以行動支持青年創業！

新北市青年局轄下的創業基地「新店未來基地」將在本週末於新店碧潭廣場舉辦「2024新北嘉年華」活動，內容豐富多元，包括邀集了年輕創業者品牌的「小蝦米市集」、結合傳統與創意，帶來多元表演互動的「Super新星秀區」、能感受傳統與現代交織的體驗原鄉魅力的「烏來原民文化體驗區」、以及專為0至12歲的孩子設立的「奇幻童趣區」，透過手作與職人體驗，激發孩子想像力和創造力。

▲2024新北嘉年華開幕活動以流沙儀式象徵青年新世代創業的璀璨希望。

新北市副市長朱惕之表示，「2024新北嘉年華：星星國玩翻天」結合了創意與教育，設計多樣的市集活動及沉浸式體驗，幫助年輕創業者接觸市場、也讓孩子們探索潛能、發掘創意。這不僅是一場展現新北年輕活力的娛樂盛宴，更是一場具教育意義的活動，希望每個參與者都留下美好回憶。

本次嘉年華活動中有 7 組是來自「新店未來基地」的青創團隊，分別為推廣綠色生活的「River小河藝術基地」、著力於文化體驗的「烏來新教育」、帶來有趣桌遊的「新北音仔」、極具創意教育的「文山一支麥克風」、創意手作的「電流急急棒」、結合史萊姆和玩具槍體驗的「創意星樂園」，以及聖誕麋鹿手作體驗的「A總會」。

新北市青年局致力於扶持青年創業，並積極提供各種資源，讓創業者能夠發揮創意、實現夢想。「2024新北嘉年華」活動，是年輕創業者的一次重要展示平台，也讓市民朋友感受新北青年創意的無限可能。青年局會持續努力推動更多服務，給青年更多舞台。誠摯邀請大家持續關注青年局官網。

▲朱惕之蒞臨2024新北嘉年華，以行動支持青年創業。