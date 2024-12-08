雲林慈善基金會捐款新北育幼院、安老院　林進忠：擴大社福

▲雲林慈善基金會捐贈大同育幼院16萬元，由林進忠董事長（右3）代表捐贈給黃劍峯院長（中）。（圖／新北市社會局提供，下同）



記者戴上容／新北報導

財團法人雲林慈善基金會暨中華民國雲林同鄉總會，由董事長林進忠率財務長、秘書長等，響應新北市好日子愛心大平台，於今（8日）下午捐贈位於中和區大同育幼院16萬元，以及位於八里區台灣天主教安老所20萬元。林進忠表示，雲林慈善基金會暨同鄉總會關懷旅外鄉親，澤披社福機構，年關將屆，捐贈善款希望讓機構內的老少都能得到妥善的照料。

新北市社會局副局長許秀能陪同一起捐贈，她表示，這兩機構都是新北市績優的社福機構，一個照顧家中遭遇變故的兒少，另一個安置年邁無依的弱勢長輩。林進忠率等人為了捐贈，還特地行前會勘，獲悉大同育幼院院長黃劍峯是雲林鄉親，特地加碼。

▲雲林慈善基金會捐贈台灣天主教安老所20萬元。左起顧問周明正、溫修女、林進忠董事長、許秀能副局長、林文進秘書長、鄭廸心財務長。

也擔任中華民國雲林同鄉總會長的林進忠表示，母縣雲林有許多人外出打拚，受到別人的提攜，在事業有成後，會積極回饋社會。思及母縣的哺育，本著人親土亦親的情懷，會特別照顧旅外的鄉親，因此每年都會發放慰助金和物資給低收、中低收或邊緣戶等弱勢鄉親。

林進忠說，為擴大社會關懷，號召一群善心人士、好朋友成立慈善基金會，才在10月獲准成立，這是第一次辦理捐贈活動，也謝謝社會局的媒合，捐款給育幼院和安老院兩社福機構。

大同育幼院捐贈適逢該院年度成果發表，黃劍峯院長表示，每年年底，會鼓勵院童訂出年度目標，設定追求的夢想，翌年成發則是院童檢視自己是否有達標。

今年院童的成發有彩妝、鋼琴、律動、直笛、蛇板、跆拳道、拳擊等表演，其中國二生劉翔斌上周剛獲得全國乙組泰拳錦標賽51公斤級第一名，拳擊正是他追求的夢想。台灣天主教安老所則由溫修女代表受贈，感謝雲林慈善基金會對孤苦長輩的照顧。