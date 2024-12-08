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新北冬季限定「黑金」　東北角野生紫菜最鮮海味

▲新北冬季限定「黑金」 東北角野生紫菜鮮海味。（圖／新北市漁業處提供）

▲新北冬季限定「黑金」，漁民於礁石上刮取紫菜。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

在每年天氣轉涼的冬季，東北角波光粼粼的海面浪潮裡孕育著無盡生機，東北季風與海浪的洗禮下，東北潮間帶生長有「黑金」之稱的紫菜，不僅營養豐富，更是冬季不可錯過的漁村珍饈，新北市漁業處歡迎大家冬季造訪東北角，一起品嚐美味的紫菜料理。

漁業處表示，紫菜是紅藻門紫菜屬的藻類，外表通常呈現綠色或紅色，每年11月至翌年2月，便是東北角紫菜的採收季，此時的紫菜在東北季風吹拂、海浪持續拍打的環境淬煉後，東北角的紫菜呈現柔嫩、彈性十足的特質，深受漁民與饕客的喜愛，為冬季限定的特色海味。

▲新北冬季限定「黑金」 東北角野生紫菜鮮海味。（圖／新北市漁業處提供）

▲新鮮採集的紫菜。

每逢紫菜採收季節，貢寮區經驗豐富的海男海女們便穿梭於浪花與礁石間，展現獨特的採集技藝。當地漁民指出，紫菜多生長於礁石的潮間帶，特別偏愛海浪沖刷的環境。浪越大，紫菜越茂盛，但對漁民來說，也增添了採集的風險。因此，在下海前，漁民會仔細觀察潮汐，選擇退潮時進行採收，並穿著防滑鞋或釘鞋，以增強穩定性，確保安全。

由於紫菜緊貼礁岩，採集時通常使用自製鐵片工具快速刮取，或徒手小心摘取，確保不損傷紫菜的品質。採收後，需細心去除紫菜根部附著的泥沙與小石子，這道工序對於保持食用時的口感至關重要。經過清洗處理後，紫菜可分包冷凍保存，隨取隨用，也可曬乾後真空包裝，延長保存期限。

▲新北冬季限定「黑金」 東北角野生紫菜鮮海味。（圖／新北市漁業處提供）

▲浪花尖上的紫海菜。

新港海鮮餐廳主廚簡世雄表示，紫菜料理形式多樣，無論是家常菜還是創意料理，都能完美展現其鮮味與營養。例如：紫菜吻仔魚湯，以大骨熬製湯底，加入鮮嫩紫菜、肉絲、大蒜及當季捕撈的吻仔魚，湯品鮮甜、暖胃又滿足。蒜香炒紫菜，以蒜頭爆香，加入大骨熬製高湯與紫菜快速翻炒，香氣四溢，是一道下飯又營養的家常料理。這些簡單又富有漁村風味的料理，不僅保留了紫菜的鮮美，也讓食材的原始滋味直擊人心。

新北市漁業處表示，東北角海域因為其得天獨厚的地理條件而擁有豐富的海洋資源，在冬季除了紫菜，正值盛產期的貢寮鮑也是餐桌的焦點，而貢寮的在地商家亦推出冬季必嚐的奢華鍋物，例如奇園自然料理餐廳的「貢寮鮑牛奶鍋」；東北角海洋牧場推出的「貢寮鮑火鍋」以及福容大飯店福隆店的「福隆山海發財鍋」，這三道鍋物各具特色，無論是偏好奶香味、鮮甜湯底，還是追求奢華滋補的饕客，都在寒冷季節中感受到無與倫比的美味和溫暖。

▲新北冬季限定「黑金」 東北角野生紫菜鮮海味。（圖／新北市漁業處提供）

▲紫菜吻仔魚湯。

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