女模遭騷擾報案！噁警伸手摟腰　他辯「只是打招呼」遭調職法辦

▲一名女模日前到派出所報案，卻遭承辦員警摟腰性騷擾。（示意圖／達志影像）

記者戴上容／新北報導



新北市一名約30歲女模特兒，去年因為遭人跟蹤騷擾，前往新莊福營派出所報案，不料負責承辦此案的23歲葉姓警員，日前在派出所外再次遇見她時，竟追上前伸手觸碰女模腰部，遭女模控訴涉嫌性騷擾。新莊警方強調，已將案件函送地檢署偵辦，並調整涉案警員職務，絕不護短。

據女模描述，她去年向新莊警分局提告跟蹤騷擾，卻不料又遭承辦案件的葉姓警員騷擾。女模指控，今年10月，葉姓員警曾在路上騎機車「假裝衝撞」方式與她打招呼，令她感到不適；11月15日清晨，她經過派出所準備搭捷運時，葉姓員警竟小跑步追上，在未經同意下觸碰她腰部，女模認為此舉已構成性騷擾，隔日便提出申訴與告訴。



新莊警方指出，經調查，葉姓警員當時身穿便衣並非執勤中，他聲稱伸手拍女模腰部是想打招呼，但對方感到不適，他感到懊悔並多次試圖與對方和解未果。

案發後，新莊警分局已立即調整葉員服務單位，並將性騷擾申訴函報新北市警局婦幼隊審議；涉及刑事部分則已於11月22日函送新北地檢署偵辦。



女模後續在臉書發文批評葉姓員警知法犯法，行為與變態無異，呼籲警方應徹底檢討員警行為與素質。新莊警分局則強調將全力配合調查，依法處理，還給當事人一個公道。

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