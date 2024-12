幾內亞球賽釀135死！1張紅牌引發大規模踩踏　觀眾爬牆逃命被官員撞

▲幾內亞足球賽爆發大規模踩踏事件,導致135人死亡。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

幾內亞東南部恩澤雷科雷市12月1日舉辦足球賽,不料球賽卻因為一張紅牌演變成大規模踩踏事件。當地人權組織指出,截至目前為止,這場事故的死亡人數已上升至135人,遠高於官方宣佈的56人。

據路透社報導,這起悲劇源於裁判一個具有爭議性的判決。現場目擊者表示,比賽進行到第82分鐘時。裁判給出了一張紅牌,令現場觀眾感到不滿,進而引發暴力事件,「他們開始投擲石塊,引發人群恐慌擠壓」。為了控制局面,警方在現場發射催淚瓦斯,不料觀眾卻因此感到更加恐慌,試圖逃離體育場,導致場面陷入混亂。目擊者指出,「我看到有人倒在地上,女孩和孩子被踩在腳下,這太可怕了。」

A controversial refereeing decision sparked violence and a crush at a soccer match in southeast Guinea, killing 56 people, according to a provisional toll, the government said https://t.co/aLctaXGCFY pic.twitter.com/tJ8vEjpkCR