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幾內亞球賽釀135死！1張紅牌引發大規模踩踏　觀眾爬牆逃命被官員撞

▲幾內亞足球賽爆發大規模踩踏事件　至少56死數十傷。（圖／路透）

▲幾內亞足球賽爆發大規模踩踏事件，導致135人死亡。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

幾內亞東南部恩澤雷科雷市12月1日舉辦足球賽，不料球賽卻因為一張紅牌演變成大規模踩踏事件。當地人權組織指出，截至目前為止，這場事故的死亡人數已上升至135人，遠高於官方宣佈的56人。

據路透社報導，這起悲劇源於裁判一個具有爭議性的判決。現場目擊者表示，比賽進行到第82分鐘時。裁判給出了一張紅牌，令現場觀眾感到不滿，進而引發暴力事件，「他們開始投擲石塊，引發人群恐慌擠壓」。為了控制局面，警方在現場發射催淚瓦斯，不料觀眾卻因此感到更加恐慌，試圖逃離體育場，導致場面陷入混亂。目擊者指出，「我看到有人倒在地上，女孩和孩子被踩在腳下，這太可怕了。」

人權組織根據來自醫院、墓地、目擊者、遇難者家屬、清真寺和當地媒體的情報，估計死亡人數超過百人，其中多數死者為18歲以下青少年，另有50餘人失蹤。人權組織表示，警方在事件中過度使用催淚瓦斯，並將官員安全置於優先地位，而非觀眾的生命安全。聲明進一步指出，當時足球場人滿為患，大門被封鎖，造成觀眾無法安全疏散，不得不爬牆逃命，但一些載有官員的車輛在離開現場時還撞上了逃亡的觀眾。

組織指責比賽的主辦方和幾內亞軍政府對事件負有不可推卸的責任。12月2日，幾內亞政府已承諾對事件展開調查，但當局尚未對人權組織的指控做出回應。這場悲劇引發了幾內亞對安全措施不足及政府管理不力的廣泛批評，國際社會也呼籲政府加強對類似活動的安全監管。

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