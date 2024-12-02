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混亂場面曝！幾內亞球賽衝突釀百死　醫院堆滿遺體太平間不夠放

記者詹雅婷／綜合報導

西非國家幾內亞第二大城恩澤雷科雷（N'Zerekore）1日一場足球賽爆發致命肢體衝突，造成約100人死亡，醫院內一眼望去排滿屍體，太平間早已沒有空位。依據網路流傳影片，球場外當時一片混亂，地上有許多屍體，就連警察局也遭縱火焚燒。

法新社、紐約時報等報導，這場比賽是紀念2021年掌權的幾內亞軍事領導人軍政府領袖頓波雅（Mamadi Doumbouya）的一環，由拉貝隊（Labe）對上恩澤雷科雷隊。現階段尚不清楚確切事發原因，但目擊者宣稱，當時裁判做出爭議性判決，導致球迷闖入球場，衝突瞬間爆發。

當地醫院醫師透露，醫院裡放眼望去排滿屍體，有的直接擺在走廊地板上，太平間早已沒有空位，「大約有100人死亡」。另一名醫師則稱，至少有數十名死者。

依據社群媒體流傳的影片，場外街道一片混亂，地上躺著多具遺體；不過法新社無法核實這段影片。目擊者還說，群眾也破壞縱火焚燒恩澤雷科雷警察局。

針對這起事件，幾內亞總理烏里（Bah Oury）表示，政府對於在足球比賽場上發生的事情表示遺憾，呼籲保持冷靜。

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