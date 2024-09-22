黑猩猩「肢解」殺嬰！鄉民怒砸保育中心　研究心血毀了

▲波蘭動物園的2隻西部黑猩猩（western chimpanzee）。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

非洲國家幾內亞（Guinea）一名嬰兒遭肢解身亡，其母親宣稱是被黑猩猩殘忍殺害。居民為此憤恨不平，20日衝進保育中心破獲縱火，卻也毀掉大量研究成果。

嬰兒母親塞妮（Seny Zogba）向《路透社》表示，她在木薯田工作時，一隻黑猩猩從後方靠近，不僅咬傷了她，還把寶寶拖進森林裡。不久後，目擊者在寧巴山自然保護區（Nimba Mountains Nature Reserve）大約3公里處，發現失蹤嬰兒的殘缺遺體。

悲劇傳出後，憤怒居民衝入保育中心破壞洩憤。中心管理層也證實，大樓遭到洗劫，大量設備都被摧毀、縱火焚燒，包括無人機、電腦、超過200份的文件檔案，全部遭殃。

當地生態學家阿里吉歐（Alidjiou Sylla）表示，自然保護區的食物供應減少，促使動物更頻繁離開保護區，增加了攻擊的可能性。研究保育中心也坦言，今年已記錄6起黑猩猩攻擊人類的案例。

根據國際自然保護聯盟（IUCN）數據，西部黑猩猩1990年至2014年數量下降80%，已經成為極度瀕危物種，目前全最大棲息地，就是非洲西部的幾內亞、賴比瑞亞（Liberia）與獅子山（Sierra Leone）。而本案發生地點、也就是寧巴山自然保護區，也被指定為聯合國教科文組織（UNESCO）世界文化遺產。

不過，儘管黑猩猩在幾內亞相當受尊重，當地居民給予食物贈禮的傳統，卻促使一些黑猩猩冒險離開保護區、進入人類定居點，導致時而發生攻擊事件。