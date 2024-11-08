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幾內亞高官化身「曹家軍」大戰多位同僚妻子　檢查出400性愛影片

▲▼仙人掌,辦公室。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲辦公室示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者鄒鎮宇／綜合報導

西非國家幾內亞金融調查局（ANIF）的局長恩貢加（Baltasar Ebang Engonga ）因涉嫌挪用公款被檢方調查，沒想到意外曝光他與多名同僚妻子外遇的400部性愛影片，引起當地民眾反彈。

綜合外媒報導，已婚的恩貢加因涉嫌挪用12.23億非洲金融共同體法郎（6448萬元新台幣）的公款而被關押，檢察官及調查人員追查，意外在恩貢加的電腦中發現，恩貢加與多名女子、多名官員的妻子在辦公室內發生性行為並拍攝影片，性愛影片的數量高達400部。

據悉，這些影片先由WhatsApp 群組傳播，之後被發佈到Facebook、Instagram、TikTok 和 X等社群平台，引起當地民眾對於官員道德的不信任及反感。

檢方表示，恩貢加目前關押在非洲最臭名昭著的黑海灘監獄，且恩貢加體檢後確診性病。因此，除了涉嫌挪用公款之外，也被依違害公共健康而起訴。

對此，幾內亞的副總統特奧多羅(Teodoro Nguema Obiang Mangue) 下令，立即將有在各部會辦公室發生性關係的公務員停職，因為這已構成公然違反行為準則、公共道德法。同時，特奧多羅也下令禁止政府官員在辦公室內發生性行為，將在辦公室內安裝攝影機。

外媒指出，幾內亞以限制國內網路流量的方式來遏制性愛影片外流，尤其是影片、影像的下載都會受到嚴重干擾。

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