總統催婚！郭俊麟單膝下跪　在迪士尼「求婚陳冠宇」：他說好

▲郭俊麟用日文求婚。（圖／翻攝自郭俊麟FB）



記者施怡妏／綜合報導

世界12強棒球賽台灣奪冠，總統賴清德昨（26日）於總統府接見全隊職員，致詞時提到，根據國光獎章，政府會給每一位英雄700萬元，既然得到冠軍、國家獎金，還在猶豫結婚、生小孩的人，都可以直接行動了。然而，還在日本的郭俊麟，選在迪士尼向陳冠宇求婚，陳冠宇也點頭答應了。

賴清德在致詞時打趣表示，根據國光獎章，政府也會給每一位台灣英雄700萬元，「既然已經得到冠軍，而且有得到國家獎金，如果想要結婚還在猶豫地應該可以結婚了，如果想要生小孩還在猶豫了也可以生小孩了，恭喜你們」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，還在日本的郭俊麟，在東京迪士尼的聖誕樹下，單膝下跪拿出戒指，並用日文向陳冠宇求婚，陳冠宇嬌羞地說好。郭俊麟在個人IG、FB都上傳此段影片，「昨天看直播，總統說沒結婚的選手可以結了，所以今天立馬求婚，陳陳他說好欸」。

文章發出不到1小時，IG貼文就吸引超過萬名網友按讚留言恭喜，「從此王子與王子過著幸福快樂的日子」、「你們太聽話了吧」、「找到他們沒來冠軍遊行的原因了」、「好閃~原地結婚+1」、「用日語求婚很有意思」、「太閃了啦」、「你們兩個絕對是真愛」、「要生一支棒球隊嗎，叫冠俊隊」。