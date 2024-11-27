台灣12強不噴香檳！日本球迷對比兩岸賽後行為：不可能是同一個國家

▲日本在12強賽後開放台灣隊噴香檳，不過總教練曾豪駒卻出於對日本隊的尊重，婉拒慶祝。（組圖／記者李毓康攝、翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

台灣24日在世界棒球12強球賽中完封地主日本隊，贏得歷史性的首座世界冠軍。賽後，大會開放冠軍隊伍噴香檳，不過總教練曾豪駒卻出於對對手主場的尊重，婉拒慶祝，展現出台灣隊的謙虛態度，感動了不少日本網友。一名日本網友更在網上將台灣的暖心行為與中國做對比，直言台灣、中國「絕對不可能是同一個國家」。

去年9月，日本浦和紅鑽在亞足聯冠軍聯賽中，出戰中國武漢三鎮，比賽最終以2比2握手言和，然而在比賽過程中，武漢三鎮的球迷不斷以日文「ばか」（baka，笨蛋）辱罵浦和紅鑽，賽後更有一名武漢三鎮的男性球迷，左手持日本國旗，右手持打火機，接着點火焚燒日本國旗，記錄種種惡行的影片在社群平台上流傳，引起議論。

日本網友和泉守兼定26日在社群平台X發文，表示中國人在輸球後，做出的行為是焚燒日本國旗，而台灣人卻懂得在奪冠後，顧慮對手的心情，甚至為了尊重日本，放棄在東京巨蛋慶功，體現出兩岸人民完全不同的素質，直言「他們不可能是同一個國家的人」。

相關貼文在網上曝光後，瞬間吸引了逾440萬人瀏覽。網友們也紛紛留言讚道，「我其實願意讓台灣在日本主場慶祝，台灣人的友善太暖心了」、「我真心希望他們可以用『台灣』而不是『中華台北』出戰」、「這反映了台灣重視與日本友好關係的態度」、「台灣人素質太好了，與中國根本天差地別」、「絕對不可能是同一個國家」。