台灣12強不噴香檳！日本球迷對比兩岸賽後行為：不可能是同一個國家

▲日本在12強賽後開放台灣隊噴香檳，不過總教練曾豪駒卻出於對日本隊的尊重，婉拒慶祝。（組圖／記者李毓康攝、翻攝自X）
記者葉睿涵／編譯
台灣24日在世界棒球12強球賽中完封地主日本隊，贏得歷史性的首座世界冠軍。賽後，大會開放冠軍隊伍噴香檳，不過總教練曾豪駒卻出於對對手主場的尊重，婉拒慶祝，展現出台灣隊的謙虛態度，感動了不少日本網友。一名日本網友更在網上將台灣的暖心行為與中國做對比，直言台灣、中國「絕對不可能是同一個國家」。
去年9月，日本浦和紅鑽在亞足聯冠軍聯賽中，出戰中國武漢三鎮，比賽最終以2比2握手言和，然而在比賽過程中，武漢三鎮的球迷不斷以日文「ばか」（baka，笨蛋）辱罵浦和紅鑽，賽後更有一名武漢三鎮的男性球迷，左手持日本國旗，右手持打火機，接着點火焚燒日本國旗，記錄種種惡行的影片在社群平台上流傳，引起議論。
←WC予選で数々の不正をしたにも関わらず日本に敗れた腹いせに日本国旗を焼く中国。— 和泉守兼定 (@netsensor1) November 25, 2024
→プレミア12決勝で勝利し優勝にも関わらず敬意を示して日本のホームで祝勝会をしない台湾。
絶対に同じ国の筈がないだろ。 pic.twitter.com/aqvjNNunKN
日本網友和泉守兼定26日在社群平台X發文，表示中國人在輸球後，做出的行為是焚燒日本國旗，而台灣人卻懂得在奪冠後，顧慮對手的心情，甚至為了尊重日本，放棄在東京巨蛋慶功，體現出兩岸人民完全不同的素質，直言「他們不可能是同一個國家的人」。
相關貼文在網上曝光後，瞬間吸引了逾440萬人瀏覽。網友們也紛紛留言讚道，「我其實願意讓台灣在日本主場慶祝，台灣人的友善太暖心了」、「我真心希望他們可以用『台灣』而不是『中華台北』出戰」、「這反映了台灣重視與日本友好關係的態度」、「台灣人素質太好了，與中國根本天差地別」、「絕對不可能是同一個國家」。
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