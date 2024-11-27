吉力吉撈「拆東京2壘包帶回家」原因炸裂！球迷噴笑：真的盜壘

網搜小組／劉維榛報導

真．盜壘！中華隊12強奪冠，整場比賽日本甚至連3壘壘包都沒踩到，有趣的是，畫面捕捉到，吉力吉撈·鞏冠賽後一臉驚喜舉著壘包，而英雄見面會上，本尊親自透露原因，「如果要拿世界冠軍，一定要通過二壘，所以把二壘壘包拆下，自己帶回家珍藏」。

中華隊4:0致勝奪冠，賽後場邊花絮更是有趣，吉力吉撈直接拔走東京巨蛋的2壘壘包，返台英雄見面會上，被問及壘包的下落時，他一臉帥氣解釋，「如果要拿世界冠軍，一定要通過二壘，所以把二壘壘包拆下，自己帶回家珍藏」，連主持人都笑虧「好棒的點子！」

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▲吉力吉撈帶回壘包。（圖／chu_1313 IG）



另外，被問及站上東京巨蛋打擊區，接受全場嘶吼應援是什麼樣的感覺？吉力吉撈表示，從台北大巨蛋闖進東京巨蛋，居然還有「那樣的噪音」，下秒趕緊幽默改口「也不是噪音啦」引發全場哄堂大笑，「可以啦，把那邊當作自己主場嘛，覺得很開心，哇～Unbelievable（難以置信）！」

台灣有一顆大谷翔平50轟紀念球展示在台北101，如今還有12強冠軍壘包，一名網友在Threads也爆笑喊話，「撈哥還真的把壘包帶回來...好鬧，明年開季可不可以在天母展示借我們看一下？」

底下網友也紛紛歪笑，「確定鞏冠不會收到帳單嗎」、「因為日本只能上到2壘，冠軍戰好像沒日本選手跑到3壘」、「這個真的是可以免費拿走的嗎」、「這次賽會紀錄上要多記一次吉撈盜二壘 」、「撈哥全身都是笑點，不打球也可以轉諧咖」、「吉力吉說的很對，這次真的日本隊沒人到三壘」、「誰說跑得慢就不能盜二壘，鞏冠國際賽盜壘紀錄+1」、「到底誰會打比賽順便帶壘包回家啦」、「真的盜壘」。