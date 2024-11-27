日本導播也給特寫！林家正「腳上特製1細節」超愛台灣　球迷愛暈了

▲林家正雖然留美打球，但他非常愛國。（圖／記者李毓康攝，下同）



網搜小組／劉維榛報導

中華隊破天荒4:0完封日本強敵，不管場上、觀眾台都積極秀出Taiwan字樣，讓世界看見台灣軟實力！隊長陳傑憲全壘打回來後，刻意在胸前畫了一個「空框」，象徵著「We are Team Taiwan」，而帥氣的林家正也極具巧思，在左腳護具繡了台灣國旗，連日本導播都給鏡頭特寫，讓大票球迷暈爆！

台日冠軍賽中，林家正率先開轟，一支陽春砲幫助中華隊先馳得點奪下第1分，替中華隊拿下奪冠氣勢，有球迷眼尖發現，他腳上的護具繡有台灣國旗。

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這讓一名網友在Threads佩服笑虧，「家正婦脆友注意到林家正在比賽中偷渡了小國旗在腳上！一方面佩服林家正的用心，一方面也佩服家正婦的用心...你們是把林家正從頭頂到腳趾頭都仔細掃過一遍了嗎？」

底下引來大票球迷暈翻吶喊，「我看轉播有注意到」、「早就看到了啦 （撥瀏海）」、「是的，我還放大數他的鬍渣有幾根毛」、「家正在國外讀書長大，難得這麼有心」、「日本導播有take啊～很認真看球賽，也很認真看家正」、「他回來台灣的穿搭整個讓我注意到，看到這個讓我更有想去追蹤他的IG的衝動」、「家正婦的愛藏在細節裡，一丁點也不會放過的」、「家正外表看起來有點冷酷，但他真的都把溫暖獻給了棒球～能不愛他嗎」、「電視轉播有特別拍，主播也有說」、「他真的很有使命感，手受傷下場休息很不甘願的哭了」、「球員愛台灣的心表現在各種小細節裡，隊長的手勢也是」、「球棒上也有」。

▼林家正一系列帥照，尤其腳上「台灣小國旗」極具巧思。

