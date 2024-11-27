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中華隊奪冠辦遊行　日本球迷感動「幸好是輸給台灣」：12強的主角

▲12強中華隊奪金返台，江國豪、張奕出席英雄大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強中華隊奪金返台，英雄大遊行。（圖，下同／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

為慶賀「Team Taiwan」台灣棒球隊奪下一級賽事世界12強賽冠軍，總統府與文化總會昨（26日）下午舉辦封街大遊行，萬人歡呼十分壯觀，氣氛非常熱烈，然而，日本球迷這幾天也很關注台灣奪冠的反應，看到台灣一連串的慶祝儀式後，直呼「覺得輸給台灣也不錯」。

有網友在PTT發文，「日本球迷看台灣奪冠遊行的反應」，這幾天台灣人熱烈討論奪冠的話題，日本球迷也很關注台灣的反應，奪冠遊行的影片，在日本也掀起了一波討論，於是挑了幾則留言翻譯。

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日本球迷表示，「看到大家為棒球這麼瘋，真的很感動欸」、「聽說有公司直接放假來慶祝優勝」、「看到遊行這麼盛大，覺得輸給台灣也不錯，講真的日本就算優勝，也不會有這麼大的討論度吧」、「我在YouTube上看到台灣打出那支三分砲時，有球迷感動到哭的影片，真的很催淚，完全感受到台灣對棒球的熱情以及他們想贏日本的心情，雖然輸了很不甘心，但幸好是輸給台灣」、「台灣在這屆12強根本是真正的主角」、「台灣對日本這麼尊重，日本隊（辰己涼介）還失言，到底在搞什麼啦」、「乾脆熊本搞一支球隊，讓台積電來當贊助商，然後規定台灣選手不用算洋將名額，要找幾個台灣選手都可以」。

▲12強中華隊奪金返台，林安可出席英雄大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強中華隊奪金返台，林家正、陳傑憲出席英雄大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

PTT網友留言喊台日友好，「這次台灣真的主角感滿滿」、「這次我們奪冠過程根本是熱血棒球漫畫劇本」、「台灣球迷加油聲真的超狂」、「日本人大部分對於台灣真的很友善」、「辰己真的國內外都被酸，笑死」、「看到超多這次日本人現場都是恭喜我們，真的風度有夠好」。

其中，不少網友對於台積電組一支球隊很有興趣，「台灣日本共組大聯盟好像不錯」、「台積沒養球隊是真的有點可惜」、「台積熊本熊聽起來好像很強」、「台積熊本熊，然後應援曲用台積電之歌」、「牛棚電話聲是台積電之歌」、「熊本日積電組球隊的話，吉祥物一定是輪班星人吧」、「剛好熊本熊很像台灣黑熊」。

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