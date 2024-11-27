張奕獲日職球團探詢！　日球迷感動：這就是12強賽存在的意義

▲張奕在12強賽表現優秀，獲得日本職棒球團探詢。（圖／記者李毓康攝）



記者王佩翊／編譯

曾效力於日本職棒歐力士與西武隊的張奕2023年黯然遭日職戰力外，回到台灣後在本季與富邦悍將簽下合約。然而他在本屆12強賽雖定位牛棚，仍奪下3勝，0失分。張奕的精彩表現更是吸引日職球團注意，據傳已有球團探詢合約狀況與返日可能性。日本網友對於張奕的勵志經歷更直言，「這就是12強賽存在的意義。」

曾經旅日的中華隊投手張奕在本屆世界12強出賽5場合計8局無失分，締造防禦率0的完美表現，在冠軍戰中繼3局更是完全壓制日本打線。而他的優秀表現與日職經歷也吸引了日媒的關注。

日職生涯從歐力士發跡的張奕，2022年休賽季因為森友哉的FA補償轉戰西武獅，僅1年就遭戰力外，他沒得到育成合約的提議，在聯合試訓中也沒有獲得任何邀請，儘管他仍相信自己有能力待在日職，但也只能回到台灣延續生涯。而這次則是在12強賽中大展身手。

張奕的經紀公司26日證實，已經接獲日職球團接觸，探詢合約狀況及返日可能性。據傳，日職球團看中張奕的，除了有在12強賽精彩演出外，最大優勢是不占用外籍球員名額。但在中職3年規定下，張奕重返日職之路仍有待觀察。

對此，日本網友也紛紛為他感到高興。網友表示，「很多棒球迷認為12強賽的含金量低，對其抱持疑問，但是正是因為在12強擁有活躍表現，才能讓張奕再次被NPB看見，甚至可能成為重新簽約的契機，我想，這就是12強賽存在的意義吧。」