　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

張奕獲日職球團探詢！　日球迷感動：這就是12強賽存在的意義

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，張奕。（圖／記者李毓康攝）

▲張奕在12強賽表現優秀，獲得日本職棒球團探詢。（圖／記者李毓康攝）

記者王佩翊／編譯

曾效力於日本職棒歐力士與西武隊的張奕2023年黯然遭日職戰力外，回到台灣後在本季與富邦悍將簽下合約。然而他在本屆12強賽雖定位牛棚，仍奪下3勝，0失分。張奕的精彩表現更是吸引日職球團注意，據傳已有球團探詢合約狀況與返日可能性。日本網友對於張奕的勵志經歷更直言，「這就是12強賽存在的意義。」

曾經旅日的中華隊投手張奕在本屆世界12強出賽5場合計8局無失分，締造防禦率0的完美表現，在冠軍戰中繼3局更是完全壓制日本打線。而他的優秀表現與日職經歷也吸引了日媒的關注。

日職生涯從歐力士發跡的張奕，2022年休賽季因為森友哉的FA補償轉戰西武獅，僅1年就遭戰力外，他沒得到育成合約的提議，在聯合試訓中也沒有獲得任何邀請，儘管他仍相信自己有能力待在日職，但也只能回到台灣延續生涯。而這次則是在12強賽中大展身手。

張奕的經紀公司26日證實，已經接獲日職球團接觸，探詢合約狀況及返日可能性。據傳，日職球團看中張奕的，除了有在12強賽精彩演出外，最大優勢是不占用外籍球員名額。但在中職3年規定下，張奕重返日職之路仍有待觀察。

對此，日本網友也紛紛為他感到高興。網友表示，「很多棒球迷認為12強賽的含金量低，對其抱持疑問，但是正是因為在12強擁有活躍表現，才能讓張奕再次被NPB看見，甚至可能成為重新簽約的契機，我想，這就是12強賽存在的意義吧。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
彰化警輕生亡！妻悲曝「遺言點名3人職場霸凌」
小哈利罕見吐「哈林、伊能靜離婚」真實心聲
張奕獲日職球團探詢！　日球迷感動：這就是12強賽存在的意義
快訊／不定調林郁婷「被打壓」！　鄭世忠：是保護選手主動退賽
日本導播也給特寫！林家正「腳上特製1細節」超愛台灣　球迷愛暈
錢帥君心碎！　1億保釋金退還時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣12強不噴香檳！日本球迷對比兩岸賽後行為：不可能是同一個國家

修理鐵皮屋頂踩空慘死！　泰男重摔6m高「口吐鮮血」四肢骨折

張奕獲日職球團探詢！　日球迷感動：這就是12強賽存在的意義

趁停火生效前幾小時　以狂轟貝魯特數十次！黎巴嫩急籲民眾：別回家

以黎停火協議生效！　哈瑪斯官員表態：準備好在加薩停火

英女童遭母「藏在抽屜」囚養3年沒人知！　身體畸形看似7月嬰

極樂佛寺！泰僧侶與男信徒「1對1性愛靈修」　河邊激戰網看傻

真的是人民保母！10歲童「小學數學作業太難」報案　找警察幫忙

以色列黎巴嫩停火協議生效　全球領袖反應一次看

詐欺犯逃亡3年「叫外送」秒被抓到！　烤肉串讓他栽了

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」

鄭雨盛未婚當爸！又爆腳踏三條船　「熱吻26歲嫩女友」影片外流

陳傑憲返台「又再找老婆」　 急忙跑回機場大廳找人！

中華隊淪配角！采盟亂入搶C位「董座鞠躬10秒道歉」畫面曝光

台灣英雄前進總統府！　「榮耀劍門」高規迎接

台灣12強不噴香檳！日本球迷對比兩岸賽後行為：不可能是同一個國家

修理鐵皮屋頂踩空慘死！　泰男重摔6m高「口吐鮮血」四肢骨折

張奕獲日職球團探詢！　日球迷感動：這就是12強賽存在的意義

趁停火生效前幾小時　以狂轟貝魯特數十次！黎巴嫩急籲民眾：別回家

以黎停火協議生效！　哈瑪斯官員表態：準備好在加薩停火

英女童遭母「藏在抽屜」囚養3年沒人知！　身體畸形看似7月嬰

極樂佛寺！泰僧侶與男信徒「1對1性愛靈修」　河邊激戰網看傻

真的是人民保母！10歲童「小學數學作業太難」報案　找警察幫忙

以色列黎巴嫩停火協議生效　全球領袖反應一次看

詐欺犯逃亡3年「叫外送」秒被抓到！　烤肉串讓他栽了

鄭宗哲表態願戰經典賽資格賽：任何國際賽都想打！

郭哲敏還押前吐苦水：錢帥君很擔心...5千萬是向親友懇求來的

彰化警輕生亡！妻悲曝「遺言點名3人職場霸凌」　控警局官官相護

台灣12強不噴香檳！日本球迷對比兩岸賽後行為：不可能是同一個國家

高薪人夫疑妻外遇！碩士表妹助攻想抓姦　針孔錄下一句話慘了

李又汝寒流穿比基尼下水「忘記帶胸貼」　曾智希跳出來義氣救火！

創10年地價新猷　櫻花建5.1億掃進員林千坪地

修理鐵皮屋頂踩空慘死！　泰男重摔6m高「口吐鮮血」四肢骨折

52歲「綠葉王」男星被目擊餐廳打工！　日賺1200元：當演員不穩定

北市4校周六開設疫苗接種站　開放學生補打、2對象免費打

桃園妹騎車買腸粉擋路！　網看24秒香香片選擇原諒

國際熱門新聞

果粉注意　Apple ID恐遭駭客入侵

天花板掉下來「彈出3公尺巨蟒」

即／日本能登半島發生規模6.4地震　最大震度5弱

台灣下剋上！巨人OB談戶鄉：棒球可怕之處

快訊／拜登宣布：以色列與黎巴嫩達成停火協議

俄軍最快速攻占　稱1個月奪半倫敦大

張奕獲日球團探詢！日球迷：12強賽的意義

川普關稅大刀　鴻海、輝達恐受衝擊

Fed會議紀錄出爐、以黎停火　美股道瓊標普雙創歷史新高

日本巨乳Coser真實年齡曝光　驚呆眾人

輸台灣瘋了？辰己涼介日職頒獎大玩Cosplay

以色列批准黎巴嫩停火協議　納坦雅胡：有助對付哈瑪斯

「毒辣金與正」冷血歷史曝！處決18人

以黎停火時間表曝！　以軍發布貝魯特南郊撤軍警告

更多熱門

相關新聞

日本導播也特寫！林家正「腳上特製1細節」超愛台灣

日本導播也特寫！林家正「腳上特製1細節」超愛台灣

中華隊破天荒4:0完封日本強敵，不管場上、觀眾台都積極秀出Taiwan字樣，讓世界看見台灣軟實力！隊長陳傑憲全壘打回來後，刻意在胸前畫了一個「空框」，象徵著「We are Team Taiwan」，而帥氣的林家正也極具巧思，在左腳護具繡了台灣國旗，連日本導播都給鏡頭特寫，讓大票球迷暈爆！

「感謝選手、後勤跟國人」　賴清德：政府責任是為台灣英雄搭舞台

「感謝選手、後勤跟國人」　賴清德：政府責任是為台灣英雄搭舞台

吉力吉撈「拆東京2壘包帶回家」！原因炸裂

吉力吉撈「拆東京2壘包帶回家」！原因炸裂

賴清德指點林家正「打擊技巧」惹議　凌濤轟：自我感覺良好

賴清德指點林家正「打擊技巧」惹議　凌濤轟：自我感覺良好

特勤稱「采盟亂入合照2單位知情」　交長1原因堅持開罰

特勤稱「采盟亂入合照2單位知情」　交長1原因堅持開罰

關鍵字：

張奕中華隊12強賽日職日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

林昱珉愛妻爆麥當勞打工！因他一句話離職

日本遭遇最大冷門　MLB官網提2大質疑

郭俊麟告白「可能是最後一次」暗示告別國家隊

日媒評12強 江坤宇最佳游擊！

一局狂灌8分！U12小將16:0摧毀中國

中華隊「班機上1畫面」！他秒哭：王建民低調王者風範

吉力吉撈突大吼：給林昱珉檳榔　本人急回應

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒預告超級熱血

林郁婷性別又遭質疑憤而棄賽　卓榮泰：積極保護林的參賽權

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

王陽明私訊！林昱珉親回覆「曬對話截圖」

7刀狠殺酒店妹！刺胸割頸坐她身上淫辱　兇煞再逃死

小S溝通老公「想開放性關係」

中華隊冠軍球去哪了？棒協證實交到「他」手上

更多

最夯影音

更多

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面