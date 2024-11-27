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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「感謝選手、後勤跟國人」　賴清德：政府責任是為台灣英雄搭舞台

▲總統賴清德出席2024 APEC領袖代表團行前記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（27日）召開中常會，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時表示，要感謝教練團和所有球員，全體後勤團隊，包含情蒐、防護、心理諮商、營養，以及行政團隊，以及守在螢幕前振臂歡呼的全體國人。不只是體育賽事，每一位在自己崗位上打拚的台灣人，都是台灣的驕傲。政府的責任就是，為每一位台灣英雄搭起舞台，讓大家能夠盡情發揮自我。

賴清德指出，上週，台灣作家楊双子與譯者金翎，以《臺灣漫遊錄》獲得「美國國家圖書獎」，這是美國文學界的最高榮耀之一，更是首次由台灣文學作品獲獎。《臺灣漫遊錄》在獲獎之前，就已經深受日本讀者的喜愛，目前也有許多國家有興趣翻譯出版，如同楊双子在頒獎典禮上提到：「我書寫，是為了回答台灣人究竟是什麼人。而我持續的書寫過去，是想要迎向更好的未來。」

賴表示，近年來，許多台灣文學作品，在世界各國出版，並獲得國際獎項肯定，表示台灣文學絕對擁有站上國際的實力，也能透過書寫帶領台灣迎向更好的未來。

對於我國代表隊在12強賽取得佳績，賴清德表示，本週，所有國人同胞，都沉浸在同一份喜悅，台灣英雄以4:0完封日本武士，拿下第三屆世界12強棒球賽冠軍。要感謝教練團和所有球員，每一位台灣英雄精采的表現，都已經深深烙印在台灣人的心中。

賴清德強調，更要感謝全體後勤團隊，包含情蒐、防護、心理諮商、營養，以及行政團隊，讓選手能夠充分發揮實力。他們每一位，也是帶領台灣走向世界的台灣英雄。還要感謝全體國人，不管是在東京巨蛋齊聲應援，還是守在螢幕前振臂歡呼，每一位都是Team Taiwan的最佳第十人。

賴清德表示，這座世界冠軍，已經讓世界看見台灣，我希望，全體國人都能用最自信的步伐、無所畏懼走向國際，不只是體育賽事，每一位在自己崗位上打拚的台灣人，都是台灣的驕傲。

賴清德強調，政府的責任就是，為每一位台灣英雄搭起舞台，讓大家能夠盡情發揮自我，讓自由、多元、活潑的台灣特質，持續書寫台灣璀璨的未來，全體黨公職要一起繼續努力，謝謝大家。

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