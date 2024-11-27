數位教學激發自主學習潛力　花蓮辦23場次公開觀課

▲自主學習節將讓各校教師與學生展現平時使用數位教學的多元樣貌。 （圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣各國中、小參與教育部辦理2024自主學習節-適性教學及科技輔助自主學習公開授課，共計有19間學校，辦理23場次公開觀課，授課內容涵蓋國語文、數學、英語、社會、自然科學等各學科領域；今年自主學習節將於今年11月27日至12月3日在全國各地學校同步展開，讓各校教師與學生展現平時使用數位教學的多元樣貌。

數位學習精進方案旨在鼓勵教師運用自主學習之四學教學模式，導入數位科技培育學生應用科技進行自主學習的能力，希望教師運用多元方式進行數位教學，並且發展具創意、差異化及適性教學方式，呼應學生個別差異，提升學生的學習興趣與成效。

2024自主學習節，花蓮縣一共舉辦23場次跨校公開觀議課，各個學科運用數位教學的方式也不大相同，如忠孝國小二年級的數學課，老師搭配全縣統購數位軟體讓低年級學生也能輕鬆使用數位軟體與載具，讓課程更加多元與展現每個孩子小組合作學習的結果；萬寧國小英語課教師使用酷英網學習平台「口說」學習專區，讓每個學生用自己的載具透過語音辨識功能練習口說並協助正確發音進而促進學生勇敢開口說英語；豐濱國中數學課老師使用因材網速戰數決遊戲式學習平台，搭配課程進度內容協助學生釐清數學抽象概念，同時激發對數學的興趣和熱情，使學習變得更加輕鬆！

自主學習強調學生在學習過程中扮演主動角色，通過數位化工具，不僅提高學習的靈活性，還培養學生的自主性、創造力和解決問題的能力。不同的學校教師分享他們數位學習公開觀課的經驗，觀課不再是單一的觀察過程，更多的是一個合作和反思的過程，透過說課、觀課、議課的進行，不僅有助於提升授課教師教學質量。所有參與的教師更可以相互學習，從他人的教學實踐中獲得啟發。

教育處代理處長翁書敏表示，隨著數位科技的迅速發展，數位化將不僅是技術的革命，更是教育理念和教育模式的革新，學校教師如何順應新的教育潮流，發揮各自的優勢，將是未來教育發展的關鍵，縣府將持續積極推動數位學習，提升教師與學生數位教學素養，並致力於完善學校數位環境的建置。

