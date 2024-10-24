馨心學堂樂齡課程　志工教農村長輩「手機唱歌玩遊戲」

▲▼ 縮減嘉義縣數位落差 中華電信數位課程帶領長者善用科技 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣許多社區長者服務據點鮮少有數位資訊課程，中華電信有感於此，辦理「馨心學堂」培訓20位身障者擔任「星星講師」，並結合60多位中華電信嘉義營運處企業志工，10月14日起攜手前進鹿草鄉松竹、中埔鄉塩館和裕民社區，與近百位樂齡長輩用心交陪，提供18場次計72小時的數位5力課程，讓長輩善用智慧手機，學習科技的便利。

▲ 中華電信帶領長者運用手機體驗科技。（圖／記者翁伊森攝）

中華電信嘉義營運處林永山總經理說，開課前不但為每個服務社區檢查、測試教學無線網路，上課時更為每一位老人家準備教學手機，老人家聽不懂就動員志工、講師1人陪2個，先秀功能，再以有趣小任務包括社區美景外拍、合唱練歌、防失智遊戲競賽等引發興趣，踏足精彩的數位生活。

社會局指出，有中華電信「馨心學堂」利用手機合唱練歌、趣味預防失智數位遊戲競賽持續陪伴高齡長輩，除了讓長者增進肌力及腦力外，更大大提升數位能力，運用企業志工、身障講師與社區長輩「交陪耍手機」的課程，是社區學習的一大創舉。

嘉義縣政府感謝中華電信縮減數位落差，提供高齡長輩數位賦能的大好機會，掌握資訊蒐集運用能力，更希望中華電信協助各社區關懷據點推動數位課程，加速農工科技大縣的願景。鹿草鄉長嚴珮瑜日前也前往關心上課情形，看到長者每個都興致勃勃玩得不亦樂乎，期盼更多數位課程造福鄉內其他社區。