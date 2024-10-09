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你是天生領袖還是創意天才？一張秋景圖揭開你的天賦潛能！

▲▼心理測驗,秋天,風景,潛力,天賦,個性。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲想知道自己的天賦潛能在哪裡嗎？來玩心測，從秋天景色中找到答案。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

當秋天的美景展現在我們眼前，鮮豔的色彩與豐收的景象總是讓人心動不已，激發我們內心深處的感受力。也想讓自己的人生變得更豐富精彩嗎？不妨透過好玩有趣的心理測驗來找出「你天生的潛能」；外國網站《an.an》的「秋天景色」心測，從圖片中你最先看到的東西，來幫你找到與生俱來的天賦，越早發現自己的潛能，就越能事半功倍地獲得想要的美好人生，快來玩看看。

Q：在以下「秋天景色」的圖片中，你第一眼注意到的是什麼？

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▲▼心理測驗,秋天,風景,潛力,天賦,個性。（圖／取自外國網站）

A：天空
B：河流
C：山脈
D：紅葉（楓葉）

這個測驗裡的「秋天景色」象徵著你的感受力，代表你內在的先天直覺；而你第一眼注意到的事物，透露了你如何在生活中展現自己，因此，根據你看到的景象，可以一窺你的天生潛力。選好了嗎？往下滑馬上揭曉結果！

A：「天空」－－擁有憑藉知識和創意開創新局的力量

如果你選了「天空」，代表你擁有從無到有創造出新點子的天賦，並且善於運用所學知識。你更偏愛能夠自主發揮的工作，比起只聽從指示，你更享受負責和主導的感覺。在團隊裡，你經常能帶來讓人驚豔的點子，成為注入新活力的角色。不過，記得要適度收斂，不要讓太過天馬行空的想法嚇到其他人。

B：「河流」－－擅長理解他人情感的諮商高手

選擇「河流」的你，是那種很會傾聽、很懂得照顧別人感受的人。你對於身邊人的情感非常敏銳，喜歡待在人情味濃厚的環境。你擁有成為大家的知心朋友或諮商師的潛力，但別忘了，照顧別人之餘，也要記得好好關心自己喔！

C：「山脈」－－有耐心並專注於完成任務的實力派

如果你選了「山脈」，代表你有超強的專注力，能夠長時間投入一件事，直到完美收尾。你喜歡按自己的節奏來工作，特別適合需要時間與精細度的工作環境。你可能在技術或藝術領域中大放異彩，但記得無論如何，所有事情都有期限，別忘了管理好時間！

D：「紅葉（楓葉）」－－天生的領導魅力

選擇「紅葉」的你，充滿能量，具備天生的領導才能。你喜歡承擔大局、實現宏大計畫，對於那些平凡無奇的工作，你可能興趣不大。作為領導者，你能帶領團隊前進，成為大家的動力來源。不過要小心，別讓過強的好勝心導致不必要的衝突！

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