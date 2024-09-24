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社會 社會焦點 保障人權

3年前愛女也遭客運撞死　心碎母4頁親筆信：2萬給您，把小孩還我

▲▼ 。（圖／張父提供）

▲張父公開4大頁致市長盧秀燕的親筆信，信中道出喪女之痛。（圖／張父提供）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中巨業客運撞死東海女大生，其中1名林姓女大生傷重不治，家屬接獲噩耗，情緒數度潰堤。3年前，清水嘉陽高一女學生張辰羽在校門口遭巨業客運高速輾過，當場死亡。面對類似場景再度發生，張家人感到不捨與憤怒，質疑3年過去，台中市政府與客運業者絲毫無改善，更首度公開4大頁致市長盧秀燕的親筆信，張母心碎寫出喪女之痛，質疑台中市政府督導不周，放任巨業公車職業道德喪失，導致女兒命喪公車車輪下，但家屬卻無人能申訴、訴苦。

張姓女高中生遭巨業客運公車撞亡案，發生在2021年4月30日清晨7時，台中市清水區嘉陽高中張姓女高一生搭公車到校，看到綠燈後，行走在行人穿越道要進入學校，未料1輛高速經過校門口的巨業客運，直接朝學生衝過去，大部分學生急忙跳開，但張女閃躲不及，被公車輾過當場死亡。法院認定肇事原因是公車超速、闖紅燈，未禮讓走行人穿越道行人，一審判司機有期徒刑10月，二審獲判緩刑3年，全案定讞。

3年前，張母在信中怒批台中市政府在事後對家屬沒有一句道歉，市長盧秀燕當時僅派人送2萬元慰問金，只請人交代一句「如果有問題，可以馬上和市政府聯絡」，質疑如果事故發生在其周圍親友、女兒身上，市長解決方式是否也是一樣？更直言「2萬元我還給您，請您把我的小孩還給我，好嗎？」

面對愛女驟逝，張母既心痛又不甘，坦言自己心如刀割的無法呼吸，更怒批每天在台中市街頭，有無數位有著父母關愛的菁菁學子搭乘公車上下學，但台中市政府給予人民（學子）一個平平安安的行人路權嗎？

3年前張母承受椎心之痛，寫下希望女兒的不幸，能讓市政府相關單位時時警惕，也提到市府、法律不改變用嚴刑峻法糾正、教育公車業者，難保不會有下一個受害者，未料3年後台中市街頭又再度發生行人遭公車撞死悲劇，且同樣是惡名昭彰的巨業客運，讓人感到格外諷刺。

信件全文如下：

市長您好:

4月30日，對每個人而言是再普通不過的日子，但對一位高一女生、一位母親而言，卻是傷心、身心俱裂、天人永隔的日子。

回憶著那一個禮拜五早上，我的女兒，開車載她到台中火車站，開心的要坐著市公車到校領獎助學金，上市公車前，是歡喜的對我說，這獎學金要當送母親節的禮物，我們還計劃著要如何渡過愉快美好的假日！但不幸的，迎接我的卻是寶貝女兒冰冷殘破的身軀，我還沒有和她好好的告別，她就被一場過失市公車車禍給輾斃了，當場沒有呼吸、心跳！

那種難以言喻、驚嚇、恐懼、害怕、傷心，全湧入一位母親的心裡，沒有親身體驗、經歷過的人，真的無法體會，像是走到了地獄般的重複輪迴感受。我的寶貝女兒(小名嘉陽妹)在校成績優秀，在家孝順、貼心，是我的開心果，或許市長您從新聞報導略知一二，但她的好，只有做母親的我最清楚了。

您事發當時，請人送來的慰問金二萬元，對一位母親來說，是羞辱、難過，我的寶貝女兒就價值二萬元、一個充滿著未來的高一女生孩生命價值，事後市政府對家屬沒有一句道歉，只請人交代一句，如果有問題可以馬上和市政府聯絡。

那市長在這先和您說聲抱歉，如下提問內容讓您不舒服，請您體諒一位母親失去女兒的痛苦。

如果，公共大眾運輸工具事故發生在您、周圍的親朋好友女兒身上，那請問市長您解决的方式會不會也是一樣，拿著二萬元的慰問金，說著政治口吻的關心言語，草草了事，那二萬元我還給您，請您把我的小孩還給我，好嗎?

我的寶貝女兒嘉陽妹，因台中市政府交通局督導不周、監督散漫，放任巨業公車和巨業司機，職業道德喪失，存著僥倖的心態，想著每日過一日，只要不要闖出重大交通事故就好。4月30日上午7點，再差個50公尺左右，就可抵達校門口，即慘死在巨業公車輪下，請問家屬要找誰申訴、訴苦？

她今年才剛滿17歲而已！如誰家有和我一樣，有位青春年華17的女兒，因一場交通事故，沒了心跳、呼吸，身體還不完整，誰不替我感到難受，心如刀割的無法呼吸！到現在，我還不曾安心地入眠，只要想到我的寶貝女兒那樣地離開人世，忘不了，嚇都嚇死了，精神科藥物治療也毫無幫助。

每天，在台中市街頭中，有無數位有著父母關愛的菁菁學子，成搭著台中市公車上下學。政府發生了那麼重大的疏忽，我還有2個小孩，不會再擔憂害怕嗎？請問台中市政府給予人民(學子)一個平平安安的行人路權嗎？

巨業肇事司機及公司來女兒靈堂上香，說再多的對不起、過失殺人，都只是往我心中一次又一次的刺著、難以承受地痛苦、遺憾、不捨，會跟著我5年、10年、20年或到死一輩子都無法忘記。而肇事司機和公司別以為花個幾個月、幾年、幾百萬就能贖罪了嗎？不可能的。
一位母親痛多久，痛一輩子，司機和巨業公司及台中市政府就背負多久，一輩子。

事後，學校、警察局、公路局做再多也只是亡羊補牢，如果市政府、法律不改變用嚴格的法規、刑責來糾正、教育公車業者，誰也沒辦法保證沒有下一個受害者。

希望我的女兒的不幸，能讓市政府相關單位時時警惕。一場重大公共交通事故，原本讓大家都信任的公共交通工具，帶走了一位滿懷著無限個夢想等著她一一實現的17歲少女，也毀了一位母親應該有的權利、義務、幸福。我，42歲，從此再無笑容，也無法聽女兒喊著聲聲「媽咪、媽咪，我回家了，我最愛你了！」一個母親的哀和怨，誰來傾訴呢？

一場市公車意外，奪走了倆個人的人生，請問市長您作何感想呢？

110/4/30 一位嘉陽高一女學生在綠燈要走過斑馬線進校門口時，被巨業市公車剎車不及闖紅燈當場撞死！

▲▼ 。（圖／張父提供）

▲張母當年親手寫給台中市長盧秀燕的信。（圖／張父提供，下同）

▲▼ 。（圖／張父提供）

▲▼ 。（圖／張父提供）

▲▼ 。（圖／張父提供）

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