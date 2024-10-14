AI即時分析測驗結果　教育部推中小學英語自主檢測系統

▲教育部推出「英語自主檢測系統」。（圖／記者楊惠琪翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

為提升學生英語能力，教育部國教署今宣布推出免費的「英語自主檢測系統」，提供中小學學生自我檢測，共有小五、國一、國三、高三4種級別，以及字彙、聽力、閱讀、口說、寫作5檢測項目，檢測後可透過AI得知測驗結果及能力表現分析，預估每年受惠學生約75萬人。

教育部今舉行「英語自主檢測系統」發布記者會，部長鄭英耀表示，自己曾在偏鄉小學、大學任教，深知地方基層家長的擔心與期待，就是希望小孩可獲得更好的教育、未來發展更好，與教育部的願景一樣，此英語檢測系統的開發目的，就是要讓新世代學生有更好的語言學習環境，而且系統友善，中小學學生可隨時自我檢測，瞭解自己的英文程度，適時補強精進。

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國教署表示，「英語自主檢測系統」（I want to Test My English）是參考十二年國教課綱及歐洲共同語言參考標準（CEFR）所設計，共有Pre A1（國小5年級）、A1（國中1年級）、A2（國中3年級）與B1（高中3年級）等4種級別，各級測驗均有字彙、聽力、閱讀、口說、寫作等5個檢測項目，學生可利用手機、平板或電腦，隨時隨地進行英語檢測。

國教署指出，讓學生可在完成測驗後，可透過AI技術，立即獲得測驗結果及能力表現分析，並獲得相對應的免費英語學習資源，例如由教育部建置的「酷英網」（Cool English），不僅能有效診斷學生的學習成效，還能連結其他網路學習資源，激發學生的自主學習動機。

國教署說，此系統對教師來說也是強大的教學輔助工具，教師可根據學生的測驗結果，靈活調整教學內容和方法，並善用其他網路學習資源，進一步提升教學效果。



▲教育部舉行記者會發表「英語自主檢測系統」。（圖／記者楊惠琪攝）