AI即時分析測驗結果　教育部推中小學英語自主檢測系統

▲教育部推出「英語自主檢測系統」。(圖/記者楊惠琪翻攝)

記者楊惠琪/台北報導

為提升學生英語能力,教育部國教署今宣布推出免費的「英語自主檢測系統」,提供中小學學生自我檢測,共有小五、國一、國三、高三4種級別,以及字彙、聽力、閱讀、口說、寫作5檢測項目,檢測後可透過AI得知測驗結果及能力表現分析,預估每年受惠學生約75萬人。

教育部今舉行「英語自主檢測系統」發布記者會,部長鄭英耀表示,自己曾在偏鄉小學、大學任教,深知地方基層家長的擔心與期待,就是希望小孩可獲得更好的教育、未來發展更好,與教育部的願景一樣,此英語檢測系統的開發目的,就是要讓新世代學生有更好的語言學習環境,而且系統友善,中小學學生可隨時自我檢測,瞭解自己的英文程度,適時補強精進。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國教署表示,「英語自主檢測系統」(I want to Test My English)是參考十二年國教課綱及歐洲共同語言參考標準(CEFR)所設計,共有Pre A1(國小5年級)、A1(國中1年級)、A2(國中3年級)與B1(高中3年級)等4種級別,各級測驗均有字彙、聽力、閱讀、口說、寫作等5個檢測項目,學生可利用手機、平板或電腦,隨時隨地進行英語檢測。

國教署指出,讓學生可在完成測驗後,可透過AI技術,立即獲得測驗結果及能力表現分析,並獲得相對應的免費英語學習資源,例如由教育部建置的「酷英網」(Cool English),不僅能有效診斷學生的學習成效,還能連結其他網路學習資源,激發學生的自主學習動機。

國教署說,此系統對教師來說也是強大的教學輔助工具,教師可根據學生的測驗結果,靈活調整教學內容和方法,並善用其他網路學習資源,進一步提升教學效果。



▲教育部舉行記者會發表「英語自主檢測系統」。(圖/記者楊惠琪攝)