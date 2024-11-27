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屏東縣救國團寒假推出「密室逃脫」營隊　即日起報名

▲屏東縣救國團114寒假辦理一梯次「密室逃脫」麗寶科學探險營隊。（圖／屏東縣救國團提供）

▲屏東縣救國團114寒假辦理一梯次「密室逃脫」麗寶科學探險營隊。（圖／屏東縣救國團提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣救國團114年於1月24、25日寒假辦理一梯次「密室逃脫」麗寶科學探險營隊，即日起報名。

▲屏東縣救國團114寒假辦理一梯次「密室逃脫」麗寶科學探險營隊。（圖／屏東縣救國團提供）

▲屏東縣救國團114寒假辦理一梯次「密室逃脫」麗寶科學探險營隊。（圖／屏東縣救國團提供）

屏東縣救國團表示，本活動由專人專車帶著您的小朋友前往大台中，進行首場好玩有趣有燒腦的密室逃脫邏輯推理遊戲，觀察密室空間場景線索，找到關鍵道具，再逐步抽絲剝繭發掘出海賊王寶藏的祕密。踏上樂園征途，在時空飛俠中穿梭探險，通過火山冒險的試煉，闖過異次元風暴的挑戰，搭上銀河炫風列車，終完成搶救地心的任務，當夜幕降臨享用完合菜美食，屬於孩子們麗寶魔幻賽車主題館便將帶你進入無盡賽道想像，發動引擎，奔馳在速度與激情的世界裡與星辰共眠。當一縷晨曦照在我們臉上，便是走進台中科學博物館學習知識的時間，認識生命的起源，探究科學的真理，在玩樂中培養邏輯觀念、生命教育、科學知識。

屏東縣救國團表示，這次科學營結合玩樂與教育的旅程，讓孩子們在寒假中添增不同的難忘回憶，可查詢屏東縣救國團官網(http://ptntc.cyc.org.tw/)及臉書粉絲團『屏東縣救國團寒暑期營隊專區』，或電話洽詢（08）7361084分機21承辦人胡昕暐先生。

#救國團寒暑期休閒活動線上報名網https://youth.cyc.org.tw/
#救國團休閒活動臉書粉絲專頁 https://www.facebook.com/cycyouthatv/
#救國團青年休閒活動LINE@官方帳號LINE ID:@229srzmd

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屏東縣救國團密室解脫科學營報名

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