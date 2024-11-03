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在地產業創新發展！花蓮推出15條見習參訪路線　提供獎勵金

▲花蓮縣府推出「探索花蓮即刻出花」見習參訪獎勵計畫，推廣在地產業創新發展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣府推出「探索花蓮即刻出花」見習參訪獎勵計畫，推廣在地產業創新發展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推廣在地產業創新發展，花蓮縣政府推出「探索花蓮即刻出花」見習參訪獎勵計畫，以多元主題的行程提供民眾選擇，共計十五條豐富的參訪路線，橫跨永續發展（ESG）、食農文化及手作體驗等多個領域。無論是了解環保議題的再生應用、探索本土食材的故事，還是體驗在地的手作工藝，每條行程都帶領參加者深入認識花蓮產業文化。

本計畫自今年10月1日起至11月30日止（或至獎勵經費用罄為止）。活動至少8人成團，團員須設籍花蓮(或身分證字號U開頭)或在花蓮工作者，8小時體驗行程將安排參訪至少兩處SBIR產業見學點，鼓勵在地民眾參與，也有助於加深民眾對家鄉產業的認識和支持。

▲花蓮縣府推出「探索花蓮即刻出花」見習參訪獎勵計畫，推廣在地產業創新發展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

參與民眾表示，透過見習參訪行程深入了解花蓮在地產業創新發展，增強了對家鄉產業的認同與支持。業者們認為，獎勵計畫不僅增加了曝光機會，還透過解說與互動讓民眾更理解產品價值，進而提升品牌形象與在地影響力，也為未來產品改良帶來了寶貴的市場回饋。

▲花蓮縣府推出「探索花蓮即刻出花」見習參訪獎勵計畫，推廣在地產業創新發展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

為鼓勵在地SBIR業者透過見習參訪活動，推動產業永續發展，並增加社會影響力，每家SBIR業者最多可申請26萬元的獎勵金（完成導覽參訪，每團最高可申請新台幣13,000元獎勵金），獎勵項目包含餐食、體驗活動及交通等費用，提供充足的資源支持業者推動見習參訪活動，提升創新成果的曝光度。

▲花蓮縣府推出「探索花蓮即刻出花」見習參訪獎勵計畫，推廣在地產業創新發展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚期望透過此獎勵計畫，加強地方產業的曝光度與實際效益，不僅激發對地方創新的支持，也讓更多花蓮人感受到家鄉的發展潛力與活力，進一步促進整體經濟的成長與永續發展。

活動網址：https://reurl.cc/0dllv9

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