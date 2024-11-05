高中英聽二試明起報名　首度有條件開放冷氣試場

▲高中英聽二試明起報名，今年首度有條件開放冷氣試場。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

114學年高中英聽測驗第二次考試明（6日）起報名，也是英聽二試首次採取有條件開放試場冷氣。大考中心提醒考生，將根據考試前一天氣象署資料，決定是否開放冷氣服務，試場冷氣設定在攝氏26至28度為原則，若考生因身心因素不方便在冷氣環境應試，務必在報名時加註特殊情況，才能事先安排無冷氣試場。

高中英聽測驗第二次考試將在12月14日（六）舉行。大考中心表示，從明天起到11月12日（二）截止報名，逾期不予受理。考生若曾報考英聽測驗第一次考試，則兩次英聽測驗考試成績擇優使用。

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不過，去年英聽二試舉行時，中南部天氣太熱，導致考生要求大考中心，英聽二試也應開放冷氣試場，最終大考中心也順應民意，今年英聽二試採取有條件開放試場冷氣。

大考中心表示，將在考試前一天，根據交通部中央氣象署預報資料，若各考（分）區所在鄉鎮市區，在考試當日上午任一個時段溫度預報達攝氏28度（含）以上，考試時將開放試場冷氣服務。大考中心將在考試前一天下午5時，公布在大考中心網站「最新訊息」公告。而試場冷氣設定攝氏26至28度為原則，若考生因身心因素不方便在冷氣環境應試，請務必在報名時加註特殊情況，才能事先安排無冷氣試場。

大考中心提醒考生，報名資料含考生「基本資料」與「報考資料」，報名時請務必確認資料正確性。報名資料中，「聯絡電話」如填寫行動電話號碼者，大考中心將在開放應考資訊查詢當日，發送簡訊提醒考生上網查詢，並在成績公布當日，發送簡訊通知考生成績。考生所填行動電話號碼如已設定拒接企業簡訊，將無法收到簡訊通知。