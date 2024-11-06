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2024黑琵親子輕旅行活動開始報名　黑琵數來寶、尋找野放黑琵

▲「黑面琵鷺」今年來台南度冬已經2500隻達到最高峰，歡迎大家來台南觀賞黑琵。（圖／台南市生態保育學會提供，下同）

▲「黑面琵鷺」今年來台南度冬已經2500隻達到最高峰，歡迎大家來台南觀賞黑琵。（圖／台南市生態保育學會提供，下同）

記者林東良／台南報導

號稱「國際明星鳥」的鳥界嬌客「黑面琵鷺」2024年來台南度冬已經超過2500隻以上，達到最高峰，台南市生態保育學會為推動「黑面琵鷺」親子教學及生態觀光旅遊活動，決定在11月23日舉辦2024「黑面琵鷺親子輕旅行」活動。

活動並且還將配合舉辦「黑琵數來寶」及尋找市長野放18隻傷癒黑琵活動，讓參加親子仔細數黑琵的趣味活動，歡迎全台灣各地區愛好黑面琵鷺的親子民眾踴躍報名參加。

▲「黑面琵鷺」今年來台南度冬已經2500隻達到最高峰，歡迎大家來台南觀賞黑琵。（圖／台南市生態保育學會提供，下同）

台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，號稱「國際明星鳥」的「黑面琵鷺」屬於國際級保育鳥類，全球族群數量6千多隻，在台灣度冬數量約佔60%以上，大多分布在台南、嘉義沿海一帶的濕地、魚塭及廢棄鹽田內，今年在北門區三寮灣農田已經連續10天高過300隻以上黑面琵鷺來棲息覓食，還曾經有1天將近600隻黑琵飛來。

邱仁武說，台灣以及台南是全球增加最多黑面琵鷺的國家，而且連續8年突破2千隻以上的數量，顯示出台灣以及台南的濕地環境並未惡化，能提供黑面琵鷺良好的度冬條件。台南市沿海濕地都是「黑面琵鷺」的重要棲息處，已經儼然成為許多愛生態保育旅遊者必要旅遊地方，也吸引眾多國內外的研究人員與賞鳥人士們前來參訪。

▲「黑面琵鷺」今年來台南度冬已經2500隻達到最高峰，歡迎大家來台南觀賞黑琵。（圖／台南市生態保育學會提供，下同）

理事長邱仁武表示，隨著東北季風起動，台南地區的黑琵數量持續增加，除了10月20日在七股正王府舉辦2024黑面琵鷺保育季開幕典禮等系列活動外，11月23日還將舉辦「2024黑琵親子輕旅行」活動，內容琳瑯滿目，包括尋找台南市長黃偉哲任內野放的18隻傷癒黑面琵鷺，其中還包括第5年尋找學甲濕地野放的「T85」黑琵，還有黑琵數來寶活動、前往學甲濕地、南布袋濕地、七股頂山賞鳥亭、黑面琵鷺保護區等處黑面琵鷺棲息處，以高倍數望遠鏡觀賞黑琵棲息，加強宣導生態保育、教育及維護珍貴生態資源，進行環境教育等。

▲「黑面琵鷺」今年來台南度冬已經2500隻達到最高峰，歡迎大家來台南觀賞黑琵。（圖／台南市生態保育學會提供，下同）
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