季節限定！池南定向尋寶大冒險　11／27開放報名

▲▼親子運用地圖與指北針，發掘林業的故事，體驗自然與歷史融合的林業定向運動。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

想化身小小偵探、挑戰尋寶樂趣嗎？林業及自然保育署花蓮分署池南自然教育中心12月21日舉辦「聖誕小天使尋寶趣」親子活動，邀請大小朋友呼應聖誕氛圍、穿著聖誕元素的服飾或飾品，走進池南國家森林遊樂區，運用地圖與指北針，發掘林業的故事，體驗自然與歷史融合的林業定向運動。





池南國家森林遊樂區前身為池南轉運站，見證台灣伐木業的輝煌年代。花蓮分署將定向運動與園區內的歷史文物設施結合，透過有趣的互動遊戲，引領民眾學習如何僅靠地圖、指北針抵達目的地，學會走入山林的基本技能，並在過程中認識過去的伐木作業與林業歷史。





11月27日9點起開放線上報名，名額30組，適合國小1年級以上親子及一般民眾參與。親子組100元（1位孩童享1位家長免費陪同），含1份器材與課程費，不含門票與停車費，交通須自理。

請至台灣山林悠遊網池南自然教育中心頁面線上報名(https://tinyurl.com/5dabp3ym ），首次使用報名系統者，須先註冊為會員。

相關活動資訊可查詢中心臉書粉絲專頁，或電詢中心教育推廣組（03）864-1594#15。