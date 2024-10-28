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114年學測明起至11／12報名　氣象預報28度以上試場開放冷氣

▲113年大學學測第一天，成功高中考場。（圖／記者楊惠琪攝）

▲114學年度學測明起展開報名作業。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

114學年學科能力測驗將於明年1月18日到20日舉行，報名自明起（29日）至11月12日截止。學測主辦單位、大學入學考試中心提醒考生，未於期限內辦理報名及繳費者，視為未完成報名手續，逾期概不受理補辦報名或繳費，並不得參加考試。

大考中心表示，高三在校生，一律由就讀學校辦理集體報名；高中非應屆畢業生或具同等學力者，可委託經政府立案且已獲得本會發給集體報名單位代碼的補習班報名，或可自行個別報名。

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大考中心指出，學科能力測驗考試科目包括國文、英文、數學 A、數學 B、社會、自然共6科，考生可自由選考。第1天依序考數學A、自然，第2天考英文、國綜、國寫，第3天考數學B、社會。考試時間國綜、國寫各考90分鐘；英文、數學A、數學B考科各100分鐘；社會、自然考科各110分鐘。

大考中心說明，學測成績表示採級分制，成績使用於大學「繁星推薦」、「申請入學」與「分發入學」3項入學管道使用，各科最高為 15 級分。計算級距時，先計算各科到考考生中原得總分前百分之一考生的平均原得總分，再除以15後得到各該科級距，並據以計算各科各級分的原得總分範圍。學科能力測驗成績使用於分發入學採計時，各科最高為 60 級分。

大考中心指出，因應氣候變遷，學測將有條件開放試場冷氣服務，各考試前一日，將依據交通部中央氣象署預報資訊，若各考（分）區所在鄉鎮市區，於考試當日考試時間內，任一個時段的溫度預報達28度（含）以上，則該日將全天開放試場冷氣服務，試場冷氣溫度以設定攝氏26~28度為原則，若考生因身心因素不便於冷氣環境應試，請務必於報名時加註特殊情況，以事先安排無冷氣試場。提醒考生留意各考試日前一日下午 5 時，在大考中心網站「最新訊息」公告。相關報名資訊可上大考中心官網查詢。

▲114學年度學測考試日程表。（圖／大考中心提供）

▲114學年度學測考試日程表。（圖／大考中心提供）

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