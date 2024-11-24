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新北萬金杜鵑榮獲10大國際獎　2025月曆線上限量免費送

▲新北萬金杜鵑榮獲10大國際獎。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市政府農業局透過春季花展推動萬金杜鵑品牌。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

萬金杜鵑品牌推動及杜鵑日式庭園造景「映山園」迄今榮獲德國品牌獎及泰坦地產獎等獎項，共獲10大世界國際品牌行銷及景觀設計類獎項殊榮，因此為推廣萬金杜鵑之美，新北市農業局今年特別收錄各式杜鵑實景照，推出2025萬金杜鵑月曆線上免費送，即日起至12月10日，民眾只要上農業局「稼日蒔光」臉書參加線上留言互動就有機會得到。

新北市農業局推動萬金杜鵑品牌，在杜鵑產地萬里、金山廣植超過10萬株杜鵑，也與花農、各界藝術家合作辦理萬金杜鵑春季花展，每年以不同的主題，透過藝術家的創意，讓杜鵑呈現各種姿態，在地店家也加入響應，更透過攝影展、小旅行等，推動萬金杜鵑全年經濟。

▲新北萬金杜鵑榮獲10大國際獎。（圖／新北市農業局提供）

▲萬金杜鵑品牌獲10大世界國際品牌行銷及景觀設計類獎項。

今年萬金杜鵑榮獲德國品牌獎「年度品牌體驗」類特別提名獎項及泰坦地產獎「景觀設計-公園及開放空間景觀」類銀獎，迄今已獲得10大世界國際賽事肯定，其中德國品牌獎是德國設計委員會和德國品牌研究院共同發起表彰成功品牌管理的獎項，萬金杜鵑獲頒2024年度品牌體驗特別提名獎，是全台唯一獲獎品牌。

農業局即將推出2025萬金杜鵑月曆，今年特別收錄春季花展側拍、攝影比賽得獎作品、杜鵑苗圃等各式杜鵑實景照，現2025萬金杜鵑月曆線上免費送，即日起至12月10日止，民眾只要上農業局「稼日蒔光」FB參加線上留言互動就有機會得到，活動總共會抽出20份萬金杜鵑月曆，歡迎民眾參與抽獎，感受萬金杜鵑的美好。

農業局長諶錫輝表示，全台8成綠美化的杜鵑花苗都是來自萬里、金山，栽培已近半世紀，花農更已傳承至第三代，每年產量達600萬株，品質及產量冠全台第一。2025年萬金杜鵑春季花展將以萬里、金山跨區雙主場型式辦理，歡迎民眾2、3月春季杜鵑綻放時來萬里、金山賞杜鵑。相關活動資訊及花展相關訊息可上「稼日蒔光」臉書及「萬金杜鵑」官網查詢。

▲新北萬金杜鵑榮獲10大國際獎。（圖／新北市農業局提供）

▲今年特別收錄各式杜鵑實景照，推出2025萬金杜鵑月曆線上免費送。

▲新北萬金杜鵑榮獲10大國際獎。（圖／新北市農業局提供）

▲全台8成綠美化的杜鵑花苗都是來自新北萬里、金山，品質及產量冠全台第一。

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