　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2024林口子弟戲文化節　十五載傳承延續戲曲榮光

▲2024林口子弟戲文化節。（圖／新北市林口區公所提供）

▲2024林口子弟戲文化節重現經典，由各軒社匯集在殿前進行嗩吶表演。（圖／新北市林口區公所提供，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市林口區年度盛事「林口子弟戲文化節」今年邁入第15年，不僅邀請到新北市境內的淡水南北軒、板橋潮和社及新莊新樂園進行繞境儀式，更重現經典「嗩吶喧天」，展示南北管戲曲的傳統精髓，現場在地嘉寶國小及林口樂林園精彩絕倫的演出，完美呈現林口薪傳文化的精神，也成為在地軒社持續傳承宗廟文化的重要平台，現場也吸引千人共襄盛舉，活動圓滿落幕。

新北市副秘書長張其強表示，林口南北管子弟戲文化流傳近百年，用傳統戲曲音樂來聯繫村里情感與向心力，是傳統農村中各村莊互相聯絡維繫的業餘團體，今年林口特意動員本地軒社並邀請淡水南北軒、板橋潮和社、新莊新樂園一起參加繞境儀式，再次重現壯觀的百支嗩吶喧天，讓傳統農村的重金屬樂北管樂更完美呈現及發揚光大。

▲2024林口子弟戲文化節。（圖／新北市林口區公所提供）

▲新北市副秘書長張其強代表市長、區長及竹林山觀音寺董監事們一同入殿祈福。

林口區長廖武輝提到，今年的林口子弟戲文化節以「精彩好戲-子弟戲公演」、「祈福好運-軒社繞境」、「文化體驗－菩薩創意彩繪、捏麵人體驗、祥龍包手作DIY」、「文創市集-林口NGO、在地社團」四大主軸為核心，邀請到本地軒社結合本市文化資產團體共同參加繞境，重現壯觀的嗩吶喧天。

廖武輝說，戲曲展演除小小子弟戲「嘉寶國小」同學登台演出戲曲「誰是大王」外，更有傳承近百年兼習新舊二路戲曲的林口樂林園演出「探五陽」。老、中、青、幼四代成員同台展演，藉由世代傳承的形式，彰顯傳統戲曲文化的生生不息。

竹林山觀音寺董事長蔡煌明表示，林口子弟戲文化節不僅是一場文化饗宴，更是凝聚力的象徵。透過對這場活動的支持，希望讓市民見證戲曲文化的傳承與內涵，並以真摯的敬意與熱情，守護這片獨具特色的宗廟文化。林口區現今保留九大軒社，這些軒社不僅承載了歷史的厚重，也透過每年的文化節與繞境活動，將這份傳統延續給下一代。

▲2024林口子弟戲文化節。（圖／新北市林口區公所提供）

▲新北市林口區長廖武輝及竹林山觀音寺董事長蔡煌明帶領貴賓進行開鑼儀式。

▲2024林口子弟戲文化節。（圖／新北市林口區公所提供）

▲小小子弟戲「嘉寶國小」帶來誰是大王的演出。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
中華隊4比0炸裂東京巨蛋！　現場響起「32撞」台灣球迷全跳起
快訊／台灣再守下最後半局！9局上4比0日本
快訊／陳冠宇霸氣飆K！台灣8局4比0日本
快訊／潘傑楷傷退　緊急送醫
中華隊4比0領先　日媒轉播標題：歷代最強台灣
中華隊4分領先太強大！　日本網友震驚轉念：台灣贏了也沒關係
重砲連線！林家正、陳傑憲開轟　台灣累計9人12隊最多
快訊／陳傑憲轟三分砲擴大領先　賴清德、潘孟安超激動從沙發彈起
台灣轟垮日本王牌！日媒：連勝、連霸遭遇強大挑戰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北家長會長授證感恩大會　侯友宜感謝攜手打造三安校園

新北萬金杜鵑榮獲10大國際獎　2025月曆線上限量免費送

2024林口子弟戲文化節　十五載傳承延續戲曲榮光

第13屆台南文化獎頒獎儀式盛大舉行　黑琵先生王徵吉、古都基金會獲頒殊榮

南消五大仁德分隊　一日小小消防員防火防災觀念從小扎根

台南實在太狂！　黃偉哲開放市立棒球場為台灣英雄應援

台南市國際身障日活動超友感　黃偉哲邀市民實踐CRPD精神

助學金頒贈暨公益嘉年華園遊會　日好慈善會募款過百萬

台東女子市集熱鬧登場　展現女性創業力量與多元魅力

「2024 PASIWALI 原住民族音樂節」　閃耀台東森林公園

女兒出嫁讓她丟機關槍？　媽不捨：改掉固執壞脾氣

施名帥奪男配角獎：做兄弟沒在哭的！　老婆朱芷瑩哭慘「希望沒太晚拿」

劉冠廷秀雜耍！揪許光漢辦簽名會　一句話讓謝盈萱.吳君如一秒變臉XD

許光漢「台上激吻吳君如」！　她爽到臉漲紅：老公❤

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」　上台笑了：怎麼會是我？

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

台灣晉級冠軍戰！ 中華隊激動歡呼

台灣睽違32年晉級冠軍賽！ #中華隊 選手們都沸騰了

劉冠廷揪許光漢辦簽名會　講錯話讓謝盈萱.吳君如變臉

新北家長會長授證感恩大會　侯友宜感謝攜手打造三安校園

新北萬金杜鵑榮獲10大國際獎　2025月曆線上限量免費送

2024林口子弟戲文化節　十五載傳承延續戲曲榮光

第13屆台南文化獎頒獎儀式盛大舉行　黑琵先生王徵吉、古都基金會獲頒殊榮

南消五大仁德分隊　一日小小消防員防火防災觀念從小扎根

台南實在太狂！　黃偉哲開放市立棒球場為台灣英雄應援

台南市國際身障日活動超友感　黃偉哲邀市民實踐CRPD精神

助學金頒贈暨公益嘉年華園遊會　日好慈善會募款過百萬

台東女子市集熱鬧登場　展現女性創業力量與多元魅力

「2024 PASIWALI 原住民族音樂節」　閃耀台東森林公園

台日爭冠／台灣加油！再守下最後半局　9局4比0日本

快訊／鄭雨盛當爸…經紀公司認「喜獲兒子」　女方是35歲辣模！

中華隊4比0炸裂東京巨蛋！　現場響起「32撞」台灣球迷全跳起來

童振源分享李顯龍解密新加坡成功6大因素　信任政府與團結社會是關鍵　

「打哈欠會傳染」專家曝原因！1種人更容易發生

潘傑楷撲壘傷退　左手小拇指輕微脫臼緊急送醫

快訊／台鐵晚間死傷事故！區間車撞上行人　行人明顯死亡

中華隊4比0領先　日媒轉播標題：歷代最強台灣

12強選手血統掀熱議！他傻問：阿美族特別會打球？　內行給解答

中華隊4分領先太強大！　日本網友震驚轉念：台灣贏了也沒關係

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

球迷集結！台中府前廣場2萬人「嗑日」

車速超過60公里恐吊扣牌照！竹縣擬開第一槍

台南太狂！黃偉哲開放市立棒球場為台灣英雄應援

登武嶺還爬上「武嶺亭」　太管處追查必罰

南市青年公共參與成果展藍晒圖登場

台日爭冠！花蓮轉播現場發3千份夜市加倍券

增8處科技執法　東琉線交通船周邊道路入列

台東青年魅力講座暨青年城市交流論壇登場

舌尖上的台東食旅！共嚐台東紅烏龍風味饗宴

南消五大仁德分隊一日小小消防員

捐贈南消佳里分隊救護車助急救守護大北門

中横華祿溪路段坍方落石阻斷　預計今午搶通

國際身障日台東表揚模範身心障礙者

微型電動二輪車掛牌　大武警加強宣導

更多熱門

相關新聞

短片《小紅帽》帶頭防詐　瑞芳警志工攜手守護家園

短片《小紅帽》帶頭防詐　瑞芳警志工攜手守護家園

新北市瑞芳警分局於日前舉辦志工聯誼餐會，藉由溫馨的聚會，感謝志工朋友們平日的無私奉獻與對治安工作的支持。分局長李智源表示，未來將持續深化警民合作，透過志工的力量將治安工作向下扎根，同時加強反詐騙宣導，攜手為轄區民眾構築更堅實的安全防護網。

勞動部輕生公務員「輪椅運遺體、未蓋白布」？　新北議員曝真相

勞動部輕生公務員「輪椅運遺體、未蓋白布」？　新北議員曝真相

新北百萬冠軍茶王出爐　鐘文慶製茶廠二度奪冠

新北百萬冠軍茶王出爐　鐘文慶製茶廠二度奪冠

新北「小青新咖啡節」　新店碧潭東岸周末登場

新北「小青新咖啡節」　新店碧潭東岸周末登場

東森集團130億造國際級媒體園區

東森集團130億造國際級媒體園區

關鍵字：

新北林口子弟戲文化節

讀者迴響

熱門新聞

台灣加油！最後半局　4比0日本

今抗日爭冠！　一票喊「不看比賽」原因曝

台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

震撼彈！「三振王」郭俊麟：恐最後一次國家隊

輸入序號！12強冠軍賽正版直播免費看

9學生騎車衝合歡山2人遭輾斃　同學嚇哭

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱

快訊／彰化9歲男童陪爸路跑　遭車撞輾頭部命危

陪爸路跑遭輾斃！9歲男童「耳鼻大出血」不治

台灣保留王牌 日本：他們真的想贏啊

小S弄斷王瀅20萬精品包

大降溫要來了！下周冷氣團急凍全台　崩跌探11度

9歲童路跑枉死！交通管制成羅生門

高職生無照雙載車禍雙亡　乘客頭扁掉

劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！

更多

最夯影音

更多

女兒出嫁讓她丟機關槍？　媽不捨：改掉固執壞脾氣

施名帥奪男配角獎：做兄弟沒在哭的！　老婆朱芷瑩哭慘「希望沒太晚拿」

劉冠廷秀雜耍！揪許光漢辦簽名會　一句話讓謝盈萱.吳君如一秒變臉XD

許光漢「台上激吻吳君如」！　她爽到臉漲紅：老公❤

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面