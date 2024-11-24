2024林口子弟戲文化節　十五載傳承延續戲曲榮光

▲2024林口子弟戲文化節重現經典，由各軒社匯集在殿前進行嗩吶表演。（圖／新北市林口區公所提供，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市林口區年度盛事「林口子弟戲文化節」今年邁入第15年，不僅邀請到新北市境內的淡水南北軒、板橋潮和社及新莊新樂園進行繞境儀式，更重現經典「嗩吶喧天」，展示南北管戲曲的傳統精髓，現場在地嘉寶國小及林口樂林園精彩絕倫的演出，完美呈現林口薪傳文化的精神，也成為在地軒社持續傳承宗廟文化的重要平台，現場也吸引千人共襄盛舉，活動圓滿落幕。

新北市副秘書長張其強表示，林口南北管子弟戲文化流傳近百年，用傳統戲曲音樂來聯繫村里情感與向心力，是傳統農村中各村莊互相聯絡維繫的業餘團體，今年林口特意動員本地軒社並邀請淡水南北軒、板橋潮和社、新莊新樂園一起參加繞境儀式，再次重現壯觀的百支嗩吶喧天，讓傳統農村的重金屬樂北管樂更完美呈現及發揚光大。

▲新北市副秘書長張其強代表市長、區長及竹林山觀音寺董監事們一同入殿祈福。

林口區長廖武輝提到，今年的林口子弟戲文化節以「精彩好戲-子弟戲公演」、「祈福好運-軒社繞境」、「文化體驗－菩薩創意彩繪、捏麵人體驗、祥龍包手作DIY」、「文創市集-林口NGO、在地社團」四大主軸為核心，邀請到本地軒社結合本市文化資產團體共同參加繞境，重現壯觀的嗩吶喧天。

廖武輝說，戲曲展演除小小子弟戲「嘉寶國小」同學登台演出戲曲「誰是大王」外，更有傳承近百年兼習新舊二路戲曲的林口樂林園演出「探五陽」。老、中、青、幼四代成員同台展演，藉由世代傳承的形式，彰顯傳統戲曲文化的生生不息。

竹林山觀音寺董事長蔡煌明表示，林口子弟戲文化節不僅是一場文化饗宴，更是凝聚力的象徵。透過對這場活動的支持，希望讓市民見證戲曲文化的傳承與內涵，並以真摯的敬意與熱情，守護這片獨具特色的宗廟文化。林口區現今保留九大軒社，這些軒社不僅承載了歷史的厚重，也透過每年的文化節與繞境活動，將這份傳統延續給下一代。

▲新北市林口區長廖武輝及竹林山觀音寺董事長蔡煌明帶領貴賓進行開鑼儀式。

▲小小子弟戲「嘉寶國小」帶來誰是大王的演出。