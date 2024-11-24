台南做工行善團　齊力為弱勢勞工暖心修屋

▲台南市勞工局「做工行善團」， 24日犧牲假日來到安南區及柳營區進行修繕，以落實黃偉哲市長「希望家園」的施政理念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局成立「做工行善團」，集結各工會志工協力為弱勢勞工修屋，本周志工除了到關廟區進行拆除作業及鐵皮屋頂搭建外，也於24日犧牲假日來到安南區及柳營區進行修繕，以落實黃偉哲市長「希望家園」的施政理念。

關廟區修繕案有兩案，第一户是獨居的吳小姐，靠領取中低收生活津貼維生，目前居住的房子無水可用，都是接雨水，門外堆放許多加蓋的桶子儲放雨水。下大雨時，屋後會有水灌入，甚至夾帶泥沙，屋內床舖等都有用磚塊墊高，居住環境十分不佳。

另一户是同區的王先生，為重度身心障礙者，為低收入戶，目前與妻子同住，妻子亦領有重度身心障礙證明，仰賴身心障礙者生活補助夫妻兩人合計約1萬8千多元維生，經濟困難。目前所居房屋屋頂暫時以撿來的鐵板遮蔽破洞，但仍有縫隙或小洞導致下雨時會漏水，影響居住品質，由做工行善團場勘評估後，隨即展開各工會修繕接力，本週泥水工會為吳小姐及王先生完成了拆除及清運作業，電子加工職業工會亦完成搭建鐵皮屋頂，鋁製品工會志工為案家安裝新的鋁門窗，為弱勢家庭打造安心居住的家園。

安南區案的吳姓屋主，因所居住的磚造房屋經歷多年風雨殘破不堪，實在有居住上的危險。經由做工行善團志工接力修繕，除了先拆除破損的磚瓦與天花板，並就屋頂及牆壁進行鐵皮搭建、抓漏、補磚以補強防止漏水，再對屋內線路重新配置與安裝電燈、廚具及鋁門窗，今日木工志工繼續接力對客廳、臥室與廚房進行隔間與裝置天花板輕鋼架、浴室天花板塑膠板等工程，電氣志工配合電線線路調整，下週將會對屋內外進行牆壁粉刷，期盼帶給案主一個平安的家。另外感謝台南市電器裝修業職業工會郭進光理事長等人捐款助修繕，並於今日到場關心修繕志工與案家。

柳營區修繕案是領有中低收津貼的71歲獨居劉姓屋主，其所居住的房屋屋頂和牆壁，因年久失修傾斜，經由勞工局做工行善團志工團隊的接力修繕下，目前已完成鐵皮搭建、化糞池安裝、鋁門窗安裝室內隔間及天花板輕鋼架施工，本周持續進行修繕工程，由油漆志工協助浴室隔板防水處理、鋁製品志工協助安裝沙門、電氣志工安裝冷氣，並於24日由泥水工會志工進行浴室及廚房磁磚黏貼工程，經過這幾周的修繕，一個家的雛型已經慢慢呈現。24日金城獅子會及大台南總工會監召沈坤海都帶點心、飲品到場慰勞志工。

另中西區鄭姓勞工發生通勤職災，長時間臥床，與外籍移工一起睡覺的床墊已塌陷損壞，勞工局做工行善團木工志工於11/22搬運雙人床墊送給案家，同時台南市餐飲業職業工會劉檄穆理事長也贈送兩件涼被及連結總祿境平安米表達關懷之意。鄭姓勞工看到新床墊如孩子般雀躍迎接，臉上洋溢著滿意的笑容感謝勞工局。

勞工局長王鑫基表示感謝捐贈二手家具的愛心人士與企業，也感謝各工會、協會志工的犧牲奉獻，讓弱勢勞工房屋修繕能持續運作迄今，也讓更多的弱勢族群能夠重獲安心的居所。今日還要特別感謝多組家庭志工一起攜手做公益，包含泥水工會夫妻檔翁甫仁、藍琦念及李英瑞、郭淑敏；志願服務協會夫妻檔梁志男、林佳香；大台南總工會監事林文一、陳家蓁；也感謝台南市家事服務職業工會林煌淑理事長與台南市成衣服飾整理加工業職業工會林惠雪理事長與提供安南區志工午餐;大台南總工會理事沈西國提供柳營區志工午餐，大家一同為弱勢族群服務，攜手共創溫暖且富有人情味的台南城市。