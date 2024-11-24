　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南做工行善團　齊力為弱勢勞工暖心修屋

▲台南市勞工局「做工行善團」， 24日犧牲假日來到安南區及柳營區進行修繕，以落實黃偉哲市長「希望家園」的施政理念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局「做工行善團」， 24日犧牲假日來到安南區及柳營區進行修繕，以落實黃偉哲市長「希望家園」的施政理念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局成立「做工行善團」，集結各工會志工協力為弱勢勞工修屋，本周志工除了到關廟區進行拆除作業及鐵皮屋頂搭建外，也於24日犧牲假日來到安南區及柳營區進行修繕，以落實黃偉哲市長「希望家園」的施政理念。

▲台南市勞工局「做工行善團」， 24日犧牲假日來到安南區及柳營區進行修繕，以落實黃偉哲市長「希望家園」的施政理念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

關廟區修繕案有兩案，第一户是獨居的吳小姐，靠領取中低收生活津貼維生，目前居住的房子無水可用，都是接雨水，門外堆放許多加蓋的桶子儲放雨水。下大雨時，屋後會有水灌入，甚至夾帶泥沙，屋內床舖等都有用磚塊墊高，居住環境十分不佳。

▲台南市勞工局「做工行善團」， 24日犧牲假日來到安南區及柳營區進行修繕，以落實黃偉哲市長「希望家園」的施政理念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另一户是同區的王先生，為重度身心障礙者，為低收入戶，目前與妻子同住，妻子亦領有重度身心障礙證明，仰賴身心障礙者生活補助夫妻兩人合計約1萬8千多元維生，經濟困難。目前所居房屋屋頂暫時以撿來的鐵板遮蔽破洞，但仍有縫隙或小洞導致下雨時會漏水，影響居住品質，由做工行善團場勘評估後，隨即展開各工會修繕接力，本週泥水工會為吳小姐及王先生完成了拆除及清運作業，電子加工職業工會亦完成搭建鐵皮屋頂，鋁製品工會志工為案家安裝新的鋁門窗，為弱勢家庭打造安心居住的家園。

▲台南市勞工局「做工行善團」， 24日犧牲假日來到安南區及柳營區進行修繕，以落實黃偉哲市長「希望家園」的施政理念。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」， 24日犧牲假日來到安南區及柳營區進行修繕，以落實黃偉哲市長「希望家園」的施政理念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

安南區案的吳姓屋主，因所居住的磚造房屋經歷多年風雨殘破不堪，實在有居住上的危險。經由做工行善團志工接力修繕，除了先拆除破損的磚瓦與天花板，並就屋頂及牆壁進行鐵皮搭建、抓漏、補磚以補強防止漏水，再對屋內線路重新配置與安裝電燈、廚具及鋁門窗，今日木工志工繼續接力對客廳、臥室與廚房進行隔間與裝置天花板輕鋼架、浴室天花板塑膠板等工程，電氣志工配合電線線路調整，下週將會對屋內外進行牆壁粉刷，期盼帶給案主一個平安的家。另外感謝台南市電器裝修業職業工會郭進光理事長等人捐款助修繕，並於今日到場關心修繕志工與案家。

▲台南市勞工局「做工行善團」， 24日犧牲假日來到安南區及柳營區進行修繕，以落實黃偉哲市長「希望家園」的施政理念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

柳營區修繕案是領有中低收津貼的71歲獨居劉姓屋主，其所居住的房屋屋頂和牆壁，因年久失修傾斜，經由勞工局做工行善團志工團隊的接力修繕下，目前已完成鐵皮搭建、化糞池安裝、鋁門窗安裝室內隔間及天花板輕鋼架施工，本周持續進行修繕工程，由油漆志工協助浴室隔板防水處理、鋁製品志工協助安裝沙門、電氣志工安裝冷氣，並於24日由泥水工會志工進行浴室及廚房磁磚黏貼工程，經過這幾周的修繕，一個家的雛型已經慢慢呈現。24日金城獅子會及大台南總工會監召沈坤海都帶點心、飲品到場慰勞志工。

▲台南市勞工局「做工行善團」， 24日犧牲假日來到安南區及柳營區進行修繕，以落實黃偉哲市長「希望家園」的施政理念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另中西區鄭姓勞工發生通勤職災，長時間臥床，與外籍移工一起睡覺的床墊已塌陷損壞，勞工局做工行善團木工志工於11/22搬運雙人床墊送給案家，同時台南市餐飲業職業工會劉檄穆理事長也贈送兩件涼被及連結總祿境平安米表達關懷之意。鄭姓勞工看到新床墊如孩子般雀躍迎接，臉上洋溢著滿意的笑容感謝勞工局。

▲台南市勞工局「做工行善團」， 24日犧牲假日來到安南區及柳營區進行修繕，以落實黃偉哲市長「希望家園」的施政理念。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」， 24日犧牲假日來到安南區及柳營區進行修繕，以落實黃偉哲市長「希望家園」的施政理念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示感謝捐贈二手家具的愛心人士與企業，也感謝各工會、協會志工的犧牲奉獻，讓弱勢勞工房屋修繕能持續運作迄今，也讓更多的弱勢族群能夠重獲安心的居所。今日還要特別感謝多組家庭志工一起攜手做公益，包含泥水工會夫妻檔翁甫仁、藍琦念及李英瑞、郭淑敏；志願服務協會夫妻檔梁志男、林佳香；大台南總工會監事林文一、陳家蓁；也感謝台南市家事服務職業工會林煌淑理事長與台南市成衣服飾整理加工業職業工會林惠雪理事長與提供安南區志工午餐;大台南總工會理事沈西國提供柳營區志工午餐，大家一同為弱勢族群服務，攜手共創溫暖且富有人情味的台南城市。

▲台南市勞工局「做工行善團」， 24日犧牲假日來到安南區及柳營區進行修繕，以落實黃偉哲市長「希望家園」的施政理念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
神級畫作再現！　明德國小架大螢幕全校集氣12強挺台灣
快訊／羅戈也被打退場！　美國6局擴大4：0領先
賴清德已安排接見台灣隊！舉辦英雄遊行　空軍戰機將伴飛迎接
快訊／台中男陳屍BMW！　胞姊聯絡不上急報警
超幼齒！12強參賽國「台灣平均最年輕」　中華隊換血進冠軍賽
17年前韓國也換投！井端監督憶星野怒吼　日媒點出情況不同
12強台日大戰！他進超商「愛死這個畫面了」　網讚：團結的魔力

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台9線新馬陸橋路段路面整修　11／25-26機動管制通行

耐斯王子大飯店「聖誕心願卡認領」　募集耶誕禮物圓孩子夢

台南做工行善團　齊力為弱勢勞工暖心修屋

願傳遞愛心　捐贈南消佳里分隊救護車助急救守護大北門

文化新地標！展現歷史與現代需求　「花蓮港放送局」重生啟用

太平洋縱谷半馬登場！5千選手熱血開跑　男女冠軍各得2萬獎金

球迷集結！台中府前廣場2萬人「嗑日」　全國最大場直播今續登場

台東青年魅力講座暨青年城市交流論壇　共創活力新時代

南市青年公共參與成果展藍晒圖登場　黃偉哲邀共同關注青年發展

台東國際身障日　表揚10位模範身心障礙者

施名帥奪男配角獎：做兄弟沒在哭的！　老婆朱芷瑩哭慘「希望沒太晚拿」

許光漢「台上激吻吳君如」！　她爽到臉漲紅：老公❤

劉冠廷秀雜耍！揪許光漢辦簽名會　一句話讓謝盈萱.吳君如一秒變臉XD

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

台灣晉級冠軍戰！ 中華隊激動歡呼

台灣睽違32年晉級冠軍賽！ #中華隊 選手們都沸騰了

女兒出嫁讓她丟機關槍？　媽不捨：改掉固執壞脾氣

楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」　上台笑了：怎麼會是我？

劉冠廷揪許光漢辦簽名會　講錯話讓謝盈萱.吳君如變臉

台9線新馬陸橋路段路面整修　11／25-26機動管制通行

耐斯王子大飯店「聖誕心願卡認領」　募集耶誕禮物圓孩子夢

台南做工行善團　齊力為弱勢勞工暖心修屋

願傳遞愛心　捐贈南消佳里分隊救護車助急救守護大北門

文化新地標！展現歷史與現代需求　「花蓮港放送局」重生啟用

太平洋縱谷半馬登場！5千選手熱血開跑　男女冠軍各得2萬獎金

球迷集結！台中府前廣場2萬人「嗑日」　全國最大場直播今續登場

台東青年魅力講座暨青年城市交流論壇　共創活力新時代

南市青年公共參與成果展藍晒圖登場　黃偉哲邀共同關注青年發展

台東國際身障日　表揚10位模範身心障礙者

第9次酒駕！高雄男擦撞機車　還想拿5千元賄賂警…下場慘了

被3萬日本球迷包圍！台灣應援團奮力喊「Team Taiwan」蔡其昌感動

《Re:從零開始的異世界生活》將進決戰高潮　下半季再等兩個月

法國歐瓏亞洲首間旗艦店在台灣！入門最推薦3款香水＋必逛亮點一次看

台9線新馬陸橋路段路面整修　11／25-26機動管制通行

金鐘男神拍戲出意外「呆坐輪椅」畫面曝光　認了：失去雙腳不容易

不斷更新／羅戈也被打退場！美國6局擴大4比0領先

神級畫作再現！明德國小架大螢幕全校集氣12強挺台灣

中華隊闖冠軍賽「最想跟誰道歉？」　網點名他：這次真的有料

錢包證件掉車上！台中婦騎機車飆速追公車　警出手相助

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

地方熱門新聞

球迷集結！台中府前廣場2萬人「嗑日」

登武嶺還爬上「武嶺亭」　太管處追查必罰

車速超過60公里恐吊扣牌照！竹縣擬開第一槍

南市青年公共參與成果展藍晒圖登場

台東青年魅力講座暨青年城市交流論壇登場

增8處科技執法　東琉線交通船周邊道路入列

國際身障日台東表揚模範身心障礙者

微型電動二輪車掛牌　大武警加強宣導

舌尖上的台東食旅！共嚐台東紅烏龍風味饗宴

中横華祿溪路段坍方落石阻斷　預計今午搶通

捐贈南消佳里分隊救護車助急救守護大北門

台南做工行善團為弱勢勞工暖心修屋

台東食農教育戶外教學　自製紅龍果醬好味道

太平洋縱谷馬拉松登場　男女冠軍各2萬獎金

更多熱門

相關新聞

台南幼兒園驚傳虐童！家長大鬧教育局挨告

台南幼兒園驚傳虐童！家長大鬧教育局挨告

台南市一所幼兒園近日驚傳教保員管教不當的爭議，涉案家長將監視器影片上傳網路，控訴女兒遭教保員虐待。對此，教育局表示，由於家長行為已涉及非法取得影片，且畫面經過剪接，再加上影片裡的孩童並非控訴家長的女兒，因此目前已報警處理。

高中排球聯賽遇地震！球員逃竄畫面曝

高中排球聯賽遇地震！球員逃竄畫面曝

控愛女遭虐待！父母大鬧教育局偷硬碟

控愛女遭虐待！父母大鬧教育局偷硬碟

台南移工與家庭歡聚戶外活動

台南移工與家庭歡聚戶外活動

台南社會局表揚65個績優長照機構、人員

台南社會局表揚65個績優長照機構、人員

關鍵字：

台南做工行善弱勢勞工修屋

讀者迴響

熱門新聞

台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

今抗日爭冠！　一票喊「不看比賽」原因曝

大降溫要來了！下周冷氣團急凍全台　崩跌探11度

快訊／彰化9歲男童陪爸路跑　遭車撞輾頭部命危

台灣保留王牌 日本：他們真的想贏啊

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱

高職生無照雙載車禍雙亡　乘客頭扁掉

台灣應援團守規矩獲日網狂讚！

震撼彈！「三振王」郭俊麟：恐最後一次國家隊

9學生騎車衝合歡山2人遭輾斃　同學嚇哭

輸入序號！12強冠軍賽正版直播免費看

劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！

快訊／陪爸跑馬拉松　彰化9歲男童遭車撞頭被輾不治

心理師偷吃護理師產女！綠帽工程師崩潰

曾豪駒向陳柏清道歉：這是成長的養分

更多

最夯影音

更多

施名帥奪男配角獎：做兄弟沒在哭的！　老婆朱芷瑩哭慘「希望沒太晚拿」

許光漢「台上激吻吳君如」！　她爽到臉漲紅：老公❤

劉冠廷秀雜耍！揪許光漢辦簽名會　一句話讓謝盈萱.吳君如一秒變臉XD

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面