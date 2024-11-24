　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南幼兒園驚傳虐童！家長大鬧教育局「涉竊取硬碟影像」遭提告

（示意圖／翻攝自pexels）

▲（示意圖／翻攝自pexels）

圖、文／CTWANT

台南市一所幼兒園近日驚傳教保員管教不當的爭議，涉案家長將監視器影片上傳網路，控訴女兒遭教保員虐待。對此，教育局表示，由於家長行為已涉及非法取得影片，且畫面經過剪接，再加上影片裡的孩童並非控訴家長的女兒，因此目前已報警處理。

家長9月18日向教育局陳情，指控女兒在幼兒園遭到不當管教及虐待，於是教育局隨即啟動調查，並在9月30日完成審查。結果顯示，教保員為了阻止孩童跳躍，而不慎抓傷其手臂，因此教育局認其管教不當，依法裁罰教保員1萬元及機構負責人6千元。

不過針對家長聲稱園長涉及性侵害，教育局回應，該指控缺乏相關事證，同時強調會持續調查該幼兒園有無對其他幼童進行不當情事，若發現違法行為，將依法嚴懲。

另外，教育局也透露，上述陳情家長於調查期間多次到教育局辦公室騷擾員工並錄影、偷拍，導致多名員工不堪其擾而辭職，甚至還在10月17日竊取存有幼兒影像的硬碟，並在11月23日上傳至網路。

據悉，該影像曝光時已經過剪接並添加批評文字，教育局認為畫面可能扭曲事件全貌，因此已提告竊盜、洩密等罪名，教育局也向相關平台檢舉影片，要求下架以保護孩童隱私。同時也強調，將會針對影片內容及相關指控還原真相，並檢討內部流程，確保類似事件不再發生。

延伸閱讀
6月大男嬰遭「鬼切奪命」…母痛喊：小孩沒了　肇事者不道歉還卸責
謝宜容老公遭起底「投資3精密公司」：喜歡做生意　夫妻財產高達8位數
媽逼9歲女兒聞「用過衛生棉」、摸外痔　爸提告求償500萬元

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陪爸路跑遭輾斃！9歲男童「耳鼻大出血」　醫：急救1小時仍無效
球迷湧入道謝！　富藍戈IG「留言關了」
賈永婕東京巨蛋「外露比基尼」應援！　起底11年前熱血一幕
桃園男挑釁同事　遭刺破肚慘死
快訊／震撼彈！　「三振王」郭俊麟：恐最後一次國家隊
快訊／陪爸跑馬拉松遭車輾！　9歲男童宣告不治
綠鬣蜥大軍北上！　蔓延全台10縣市

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陪爸路跑遭輾斃！9歲男童「耳鼻大出血」　醫曝：急救1小時仍無效

檢舉達人板橋街頭拍違停　車主不滿爆衝突！2人互告送辦

台南幼兒園驚傳虐童！家長大鬧教育局「涉竊取硬碟影像」遭提告

快訊／陪爸跑馬拉松！彰化9歲男童遭車撞「頭部被輾」　送醫不治

桃園人力派遣公司宿舍傳凶殺！　男挑釁同事遭刺破肚慘死

快訊／台中建地工安意外　鷹架工人踩空B4墜落B5送醫

薔薔父與社區房客表弟爆肢體衝突！她帶警衝地下室畫面曝

雲林人倫悲劇！疑討不到錢花動手打死母　狠心啃老男家庭背景曝

快訊／彰化9歲男童陪爸跑馬拉松　遭汽車撞擊「輾過頭部」命危

台中殯儀館男員工猥褻女死者！手機自拍過程　免囚代價18萬

許光漢「台上激吻吳君如」！　她爽到臉漲紅：老公❤

劉冠廷秀雜耍！揪許光漢辦簽名會　一句話讓謝盈萱.吳君如一秒變臉XD

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

施名帥奪男配角獎：做兄弟沒在哭的！　老婆朱芷瑩哭慘「希望沒太晚拿」

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

台灣晉級冠軍戰！ 中華隊激動歡呼

台灣睽違32年晉級冠軍賽！ #中華隊 選手們都沸騰了

楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」　上台笑了：怎麼會是我？

劉冠廷揪許光漢辦簽名會　講錯話讓謝盈萱.吳君如變臉

彰化男托夢前妻辦「夜店風告別式」　捧場人潮不如預期一半是警察

陪爸路跑遭輾斃！9歲男童「耳鼻大出血」　醫曝：急救1小時仍無效

檢舉達人板橋街頭拍違停　車主不滿爆衝突！2人互告送辦

台南幼兒園驚傳虐童！家長大鬧教育局「涉竊取硬碟影像」遭提告

快訊／陪爸跑馬拉松！彰化9歲男童遭車撞「頭部被輾」　送醫不治

桃園人力派遣公司宿舍傳凶殺！　男挑釁同事遭刺破肚慘死

快訊／台中建地工安意外　鷹架工人踩空B4墜落B5送醫

薔薔父與社區房客表弟爆肢體衝突！她帶警衝地下室畫面曝

雲林人倫悲劇！疑討不到錢花動手打死母　狠心啃老男家庭背景曝

快訊／彰化9歲男童陪爸跑馬拉松　遭汽車撞擊「輾過頭部」命危

台中殯儀館男員工猥褻女死者！手機自拍過程　免囚代價18萬

哈瑪斯：以軍攻擊加薩北部「害死人質」　以色列調查中

中華隊哪一擊「讓人印象最深刻？」　網秒給答案：氣勢拉到最高點

今晚拚冠！他驚「中華隊1細節」超純　球迷炸裂：可吹一世紀

比熊「嚼空氣」學主人吃飯　怕媽不懂暗示急得跺腳氣噗噗

清宮幸太郎驚嘆台灣應援！三壘近距離感受：沒想到這麼大聲

台南做工行善團　齊力為弱勢勞工暖心修屋

5個台灣北部森林秘境景點！絕美雙瀑布、超巨大神木享受芬多精

「要看台灣拿世界冠軍！」彭政閔11年前廣告被挖　網哭：要實現了

陪爸路跑遭輾斃！9歲男童「耳鼻大出血」　醫曝：急救1小時仍無效

賴清德出訪團員有意涵？　學者：文化、海洋、醫療、外交四大戰略

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

社會熱門新聞

高職生無照雙載車禍雙亡　乘客頭扁掉

9學生騎車衝合歡山2人遭輾斃　同學嚇哭

心理師偷吃護理師產女！綠帽工程師崩潰

快訊／彰化9歲男童陪爸路跑　遭車撞輾頭部命危

快訊／陪爸跑馬拉松　彰化9歲男童遭車撞頭被輾不治

聯結車撞小客車3死2傷！駕駛10萬交保

快訊／人倫悲劇！　啃老兒打死母

6月男嬰成人肉氣囊慘死！母被法辦

高雄男找兄弟性侵爛醉女友　對話露餡了

彰化爆偵查佐租屋處輕生！警局：非霸凌

醉漢忠孝東路遭「小黃司機」洗劫繞路

艋舺公園轉型「東京表參道」　現況曝光

黃牌重機失控自摔 　女騎士噴飛受傷

桃園傳凶殺！　男挑釁同事遭刺破肚慘死

更多熱門

相關新聞

大家都想贏！落後4分曾頌恩一棒「拉回信心」

大家都想贏！落後4分曾頌恩一棒「拉回信心」

在這次棒球12強超級循環賽中，雖然台灣於昨（23）晚上對上日本，但由於當時台日兩國已經確定進入冠軍賽，因此23日的賽事已經變成兩國代表隊的「消化試合」。雖說如此，台日兩國依舊廝殺得難分難捨。其中在台灣落後4分的時候，曾頌恩一記安打協助破蛋，成功拉回團體氣勢與國人的信心。而游擊手江坤宇在比賽中多次展現守備美技，也引發日本媒體關注。

艋舺公園轉型「東京表參道」　現況曝光

艋舺公園轉型「東京表參道」　現況曝光

醉漢忠孝東路遭「小黃司機」洗劫繞路

醉漢忠孝東路遭「小黃司機」洗劫繞路

高中排球聯賽遇地震！球員逃竄畫面曝

高中排球聯賽遇地震！球員逃竄畫面曝

謝宜容夫妻財力雄厚！尪擁新北2大精密公司

謝宜容夫妻財力雄厚！尪擁新北2大精密公司

關鍵字：

周刊王台南虐童教育局

讀者迴響

熱門新聞

台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

今抗日爭冠！　一票喊「不看比賽」原因曝

大降溫要來了！下周冷氣團急凍全台　崩跌探11度

台灣保留王牌 日本：他們真的想贏啊

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱

高職生無照雙載車禍雙亡　乘客頭扁掉

台灣應援團守規矩獲日網狂讚！

9學生騎車衝合歡山2人遭輾斃　同學嚇哭

劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！

輸入序號！12強冠軍賽正版直播免費看

心理師偷吃護理師產女！綠帽工程師崩潰

快訊／彰化9歲男童陪爸路跑　遭車撞輾頭部命危

劉冠廷結尾「喊錯1句話」大出包！

曾豪駒向陳柏清道歉：這是成長的養分

快訊／01:19花蓮地震　最大震度4級

更多

最夯影音

更多

許光漢「台上激吻吳君如」！　她爽到臉漲紅：老公❤

劉冠廷秀雜耍！揪許光漢辦簽名會　一句話讓謝盈萱.吳君如一秒變臉XD

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

施名帥奪男配角獎：做兄弟沒在哭的！　老婆朱芷瑩哭慘「希望沒太晚拿」

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面