台南幼兒園驚傳虐童！家長大鬧教育局「涉竊取硬碟影像」遭提告

▲（示意圖／翻攝自pexels）

圖、文／CTWANT

台南市一所幼兒園近日驚傳教保員管教不當的爭議，涉案家長將監視器影片上傳網路，控訴女兒遭教保員虐待。對此，教育局表示，由於家長行為已涉及非法取得影片，且畫面經過剪接，再加上影片裡的孩童並非控訴家長的女兒，因此目前已報警處理。

家長9月18日向教育局陳情，指控女兒在幼兒園遭到不當管教及虐待，於是教育局隨即啟動調查，並在9月30日完成審查。結果顯示，教保員為了阻止孩童跳躍，而不慎抓傷其手臂，因此教育局認其管教不當，依法裁罰教保員1萬元及機構負責人6千元。

不過針對家長聲稱園長涉及性侵害，教育局回應，該指控缺乏相關事證，同時強調會持續調查該幼兒園有無對其他幼童進行不當情事，若發現違法行為，將依法嚴懲。

另外，教育局也透露，上述陳情家長於調查期間多次到教育局辦公室騷擾員工並錄影、偷拍，導致多名員工不堪其擾而辭職，甚至還在10月17日竊取存有幼兒影像的硬碟，並在11月23日上傳至網路。

據悉，該影像曝光時已經過剪接並添加批評文字，教育局認為畫面可能扭曲事件全貌，因此已提告竊盜、洩密等罪名，教育局也向相關平台檢舉影片，要求下架以保護孩童隱私。同時也強調，將會針對影片內容及相關指控還原真相，並檢討內部流程，確保類似事件不再發生。

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