台南長照服務涵蓋率六都第一　社會局表揚65個績優長照機構、人員

▲台南市社會局23日舉辦「台南市2024年度績優長照機構及人員暨家庭照顧者楷模表揚活動」。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市積極推動長照2.0服務，長照服務涵蓋率已連續3年蟬聯六都第一，為感謝長照人員、長照機構及家庭照顧者之辛勞，社會局23日舉辦「台南市2024年度績優長照機構及人員暨家庭照顧者楷模表揚活動」。

由社會局長盧禹璁代表黃偉哲市長頒發獎項，感謝42位長照人員、10家長照機構及13位家庭照顧者，肯定其在一線提供照顧服務之付出。台南市議會顏昇祺秘書長，林俊憲立法委員服務處，市議員沈家鳳、林燕祝、林美燕、沈震東、周嘉韋、楊中成等服務處代表也都到場參與。

黃偉哲市長表示，台南將於2025年邁入超高齡社會，長者的照顧已是刻不容緩。截至2024年10月底，台南市65歲以上老年人口共36萬1559人，約佔總人口19.45%，長照服務人數達3萬9953人，累計已服務1153萬674人次。黃偉哲市長說透過辦理表揚活動肯定及激勵長照服務人員、家庭照顧者及長照單位，除獲得民眾肯定長照服務之專業外，亦鼓勵更多人才投入長照行列，市府團隊將持續布建長照服務資源，讓有需求的民眾都能得到支持與協助。

社會局盧禹璁局長說明，目前台南巿長照服務人員共5860人，其中男性有1059人(18%)、女性4801人(82%)。此次表揚獎項分為「家庭照顧者楷模」、「專業服務人員類-高手如林獎」、「個案管理人員類-最佳拍檔獎」、「照顧服務員類-服務卓越獎」、「照顧服務員類-資深敬業獎」、「居家服務督導員-敬業獎」及「113年度長期照顧服務機構評鑑績優單位」等7個獎項。

其中獲頒「資深敬業獎」的方秋華與劉錦靜女士，皆是台南市私立東寧居家長照服務機構的居服員，服務年資都已逾14年，是今年受表揚的照服員中年資最長者。方秋華陪伴重癱臥床的長輩，經歷十多年來的服務與鼓勵下，從一開始拒絕服務現在已能用助行器慢步行走，看著長輩在她的陪伴下一點一滴進步，帶給她莫大鼓勵，也讓她更堅定走在長照路上。劉錦靜用照顧家人的態度陪伴每一位服務個案，她的同理和傾聽贏得許多長輩的信任，劉錦靜說擔任居服員認識多種不同型態的人，也讓自己學會用寬廣的角度體諒每個家庭中的無奈。

台南市私立弘福居家長照服務機構徐培錦居家服務督導員獲頒「居服督導-敬業獎」。她大學畢業後即投入長照服務至今已逾5年，徐培錦說居服督導是個案與居服員間重要的橋樑，年紀較輕的她總是把居服員當成工作上重要的老師，服務過程中，如遇到經濟狀況不佳的個案，她會與居服員合作聯絡善心人士募集物資尿布、濕紙巾、看護墊以及媒合實物銀行的物資，減輕個案經濟負擔，她謙虛的說，這些都是「做的到也應該做的事」。

獲頒「家庭照顧者楷模」的林靜芬女士，照顧失智症的家人已有9年的時間，林女士面對失智症帶來的種種問題行為一度讓她非常困擾，幸好透過長照資源居家服務提供協助，讓她可以兼顧工作及子女照顧，大幅減輕照顧壓力。另家庭照顧者葉淑惠女士，照顧罹患先天性癲癇的女兒23年，為了累積更多專業照顧知識及有更多彈性的時間陪伴女兒，她選擇成為照顧服務員，在先生及其他家人的支持陪伴外，適度運用家庭照顧者據點協助及居家服務的介入，讓她工作之外也能全心陪伴女兒成長。

社會局指出，台南市積極佈建長照資源，包括居家服務、日間照顧、專業服務及家庭照顧者支持性服務等，是為了讓家庭照顧者可以得到更多的支持和幫助，不再孤單一人肩負所有的照顧責任，透過社區、專業機構的協助，減輕負擔，也確保長者能獲得適當的照顧，也呼籲有需求民眾可至台南市長期照顧管理中心網站線上申請或撥打1966長照專線洽詢。