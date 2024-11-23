高中排球聯賽「比到一半地震」！球員嚇壞逃竄　劇晃畫面曝光

記者閔文昱／綜合報導

台南自昨（22日）晚間6時45分起，接連發生有感、小區域地震，截至今（23日）早6時09分止已發生15次，其中一次規模最大達到5.4，嚇壞不少當地人。有民眾拍下畫面，只見學甲國中正舉行高中排球聯賽，地震發生後現場開始劇烈搖晃，嚇得場上球員紛紛往場外逃竄，畫面相當驚險。

根據畫面，學甲國中23日晚間正舉行高中排球聯賽，當時場上2支隊伍分別為明德高中及內湖高中，不料比賽進行到一半時，現場開始出現明顯搖晃，有球員見狀連忙蹲下，但隨著搖晃愈趨劇烈，所有球員開始往出入口逃散，還能聽到有學生嚇到尖叫，不難看出地震威力相當驚人。

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▲台南學甲國中23日晚間比賽時驚遇地震，嚇壞不少球員。（圖／網友授權）

地震專家郭鎧紋分析，近期台南地區地震活動頻繁，從11月16至22日，台南地區顯著有感地震9個，小區域地震11個，合計20個，主要分布在佳里、麻豆，推測可能和台南前緣構造有關，這個構造可能在數百年前發生過大地震，後來因為沈積物覆蓋而沒有露出地表，但累積的能量還是要釋放，所以近期台南地區地震活動轉趨活躍，昨晚到今天上午更連續發生15起大小餘震。

郭鎧紋指出，近期嘉義中埔地區也先有幾個小地震，之後幾天就出現密集地震，之後就趨於平靜，推測這次台南地區地震應該也是類似模式，昨晚到今天密集地震之後，地震活動應該會慢慢趨於平靜，民眾不必太擔心。